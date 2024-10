Prime Gaming accueille depuis hier le 17 octobre sa troisième vague de jeux gratuits sur le thème d'Halloween, et on le voit bien sur tous les titres proposés.

Après avoir garni son catalogue de nouveaux jeux gratuits les 5 et 10 octobre, place donc aux titres arrivés sur Prime Gaming depuis hier, avec cette fois cinq ajouts, tous bien représentatifs du thème d'Halloween, pour la plupart dans sa forme la plus macabre. Âmes sensibles s'abstenir cette semaine, donc ! Rappelons que, pour les récupérer, il convient d'être bien sûr abonné aux services d'Amazon. Si tel est le cas, rendez vous alors sur la page de chaque titre, et cliquez sur « Obtenir le jeu ». La plateforme vous affichera ensuite un code en fonction de l'application ou du store concerné par l'offre.

Cinq autres jeux gratuits sur le thème d'Halloween chez Prime Gaming

Prime Gaming avait annoncé la couleur pour ses jeux gratuits d'octobre : ceux-ci seront centrés sur le thème de l'effrayant, en référence à la fameuse soirée d'Halloween à venir à la fin du mois. Les cinq nouveaux jeux de cette semaine ne font clairement pas exception sur ce terrain. Commençons d'ailleurs par le plus connu du lot, et pas des moindres : Killing Floor 2. La suite du célèbre shooter en coopération contre des hordes d'abominations de Tripwire Interactive se veut encore plus gore et macabre que le premier, et reste encore excellent huit ans après sa sortie. De quoi patienter jusqu'au troisième opus, attendu l'année prochaine.

Les autres jeux gratuits à récupérer depuis hier chez Prime Gaming sont moins connus, mais ne dénotent pas pour autant. Nous avons notamment l'intéressant Through the Darkest Times de Painbucket Games, qui nous fait vivre l'effroyable vie d'un groupe de résistants dans le Berlin de 1933. Vlad Circus: Descend Into Madness de Indiesruption vaut également le détour et nous place dans un véritable cirque de monstres dans les années 1920.

Enfin, les amateurs d'énigmes ou de jeux rétro pourront trouver leur bonheur gratuitement chez Prime Gaming avec respectivement l'inquiétant Mystery Box: Hidden Secrets de XSGames et la compilation décomplexée comprenant Zombies Ate My Neighbors et Ghoul Patrol, développés par DotEmu (Streets of Rage 4). Voici la liste détaillée des derniers jeux gratuits disponibles sur Prime Gaming, et sur quelle plateforme leurs codes sont proposés :

Source : Prime Gaming