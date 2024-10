Dès ce soir, vous allez pouvoir partir à la chasse aux bonbons et rentrer les savourer devant un bon film d'horreur. Si vous ne savez pas quoi regarder, vous pouvez passer en revue les catalogues de Netflix, Prime Video, Max, Disney+ ou même de la plateforme spécialisée Shadowz. Pour les joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet, d'autres sortes de confiseries seront offertes, mais surtout, un nouveau pokémon très puissant à attraper est toujours disponible. Mais il faut faire (très) vite !

Un pokémon pour Halloween dans Pokemon Ecarlate & Violet

La fête d'Halloween se propage jusque dans Pokemon Ecarlate & Violet et sa région de Paldéa. Durant quelques heures seulement, la zone du jeu va être le témoin d'apparitions massives spectrales qui intéresseraient sûrement les Ghostbusters. Comme les chasseurs de fantômes, vous allez être en mesure de partir à leurs trousses et surtout de les capturer pour les intégrer à votre pokédex. La star des nouveaux raids Téracristal 5 étoiles accessibles jusqu'à ce jeudi 31 octobre à 23h59 dans Pokemon Ecarlate et Violet, c'est l'Ectoplasma. Une créature rondouillarde violette qui possède le type Téracristal Spectre.

En cas de victoires, vous pourrez également récupérer des Super Bonbons à consommer sans modération dans Pokemon Ecarlate & Violet. « Si vous remportez ces affrontements, vous obtiendrez de formidables récompenses, comme une montagne de Super Bonbons. Faites le plein de sensations fortes en affrontant le Pokémon Ombre avec vos amis ! ». Comme souvent, il y a cependant des règles à respecter pour être éligibles. Il vous faut ainsi avoir terminé le scénario de Pokemon Ecarlate & Violet principal si vous jouez en solo. Si vous rejoignez d'autres dresseuses ou dresseurs en multi, cette condition disparait. Dans les deux cas, il est obligatoire d'avoir un abonnement au Nintendo Switch Online, même le plus basique, pour débloquer le multijoueur du jeu.

© Game Freak / The Pokémon Company

En plus de l'Ectoplasma, un tas de pokémon tout aussi spéciaux sont à attraper jusqu'à ce soir 23h59. En effet, la région de Paldéa sera le théâtre d'apparitions massives de Fantominus, de Feuforêve, de Virovent et de Polichombr. À noter qu'ils sont tous de type Spectre et qu'ils ont plus de chances d'avoir l'Insigne Ruse. Pour prétendre à la capture de ces derniers, voici les conditions requises :

Lancer Pokemon Ecarlate & Violet sur Nintendo Switch

S'assurer d'avoir la dernière mise à jour installée

Avoir terminé le scénario principal si vous jouez en solo

Etre abonné au Nintendo Switch Online

Aller sur le menu Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Séléctionner « Recevoir les Actus Poké Portail »

Et voilà ! Vous avez les cartes en main pour agrandir votre collection de pokémon dans Pokemon Ecarlate & Violet.

Source : site Pokémon Écarlate & Violet.