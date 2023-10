La série One Piece en prises de vues réelles était ultra attendue et n'a pas déçu globalement. Les fans ont été surpris par la qualité de l'adaptation, et pour Netflix, c'est un coup gagnant. Le show TV a cartonné et s'est hissé à la première place du top 10 dès sa première semaine de diffusion. La plateforme s'est félicité de ce succès, en mettant en évidence la note Rotten Tomatoes (95%) des téléspectateurs, et a rapidement validé une saison 2.

La série One Piece Netflix a des choses à vous dire

Netflix a bel et bien renouvelé la série One Piece pour une saison 2. Des nouveaux épisodes qui pourraient arriver d'ici « 12 à 18 mois ». Une estimation crédible ? Oui et non. La bonne nouvelle, c'est que les scénaristes ont le feu vert pour se remettre au travail. La mauvaise pour la firme au N rouge, c'est que la grève des acteurs n'est absolument pas terminée. Les négociations sont au point mort à cause de divergences trop importantes. Les studios et les plateformes ne voulant rien céder et un fossé encore plus important s'est donc créé entre les différentes parties.

Quelle conséquence pour la série One Piece ? Même si les scripts étaient prêts aujourd'hui, le tournage ne pourrait pas commencer. Étant donné la durée de la grève jusqu'à maintenant, il ne faut pas donc pas crier victoire trop vite. Néanmoins, cela n'empêche pas Netflix de prendre la parole et c'est ce que compte faire le géant dans les prochaines semaines.

Dans le cadre de la Geeked Week 2023, la plateforme prévient ses abonnés que la série One Piece fera parler d'elle d'une manière ou d'une autre. Via un message du créateur Eiichirō Oda ? Un teasing fait à la va-vite ? On ne sait pas, mais le show télévisé figure bien au line-up de cet événement qui se déroulera du 6 au 12 novembre 2023. Dès le mois prochain, on pourrait donc avoir des nouvelles de la série One Piece. « Voici venu le moment où tous vos univers se rencontrent ! Cette année encore, du 6 au 12 novembre, retrouvez la Geeked Week, le festival virtuel Netflix dédié aux fans. Des invités surprises vous attendent pour vous faire découvrir des infos, images et extraits exclusifs de vos séries, films et jeux Netflix préférés ».

Une saison 2 et même bien plus ?

Durant la Netflix Geeked, la firme promet des informations sur Umbrella Academy, Scott Pilgrim Takes Off, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Rebel Moon, Les Maîtres de l'Univers : Révolution, Le Monde d'après nous ou encore de l'adaptation live-action d'Avatar (le chauve).

Qu'attendre de la saison 2 de la série One Piece Netflix ? Le mangaka Eiichirō Oda veille au grain afin qu'il n'y est pas d'histoires d'amour inutile entre les membres du Chapeau de Paille. « Tout ce que nous faisons, c'est avec l'approbation de Netflix, de Shūeisha (l'éditeur manga) et d'Eiichirō Oda. Nous avons eu des conversations approfondies sur ce que nous ferions dans la saison 2 de One Piece, si nous en avions l'occasion » déclarait la productrice Becky Clements, avant le renouvellement. Mais cette dernière et sa collègue Marty Adelstein nourrissent des ambitions bien plus grandes.

Il pourrait y avoir 12 saisons si la plateforme de SVOD donne son accord. « Nous espérons pouvoir faire 12 saisons. Il y a tellement de quoi faire. Le manga comporte actuellement plus de 1080 chapitres. Avec Matt Owens (ndlr : scénariste), nous avons envisagé la façon dont nous pourrions répartir cela sur plusieurs saisons. Et même si nous ne faisons que six saisons, nous ne pourrions probablement pas exploiter la moitié des chapitres du manga. La série One Piece pourrait vraiment durer longtemps ».