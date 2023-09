La série Netflix One Piece cartonne et les fans attendent maintenant l'officialisation de la saison 2. D'ailleurs, une grosse annonce vient d'être faite. Il y a de quoi se réjouir.

Récemment, les fans de One Piece ont pu apprécier la sortie de l'adaptation en live action sur Netflix. Malgré quelques changements à relever çà et là, c'est globalement un énorme succès auprès de la communauté. En seulement huit épisodes d'environ une heure, c'est plus d'une centaine de chapitres qui ont été brassés. Forcément, les férus de l'œuvre d'Eiichiro Oda en redemandent. Ils veulent une saison 2 et celle-ci semble avoir déjà été teasée à de nombreuses reprises. Il ne reste plus qu'à attendre la confirmation de Netflix qui se fait désirer. D'ailleurs, une nouvelle annonce vient de tout changer.

Une saison 2 pour la série One Piece qui approche ?

Jusqu'à présent, le co-showrunner de la série, Steven Maeda, n'écartait pas la possibilité de faire une saison 2. Netflix ne l'a juste pas encore commandé. Néanmoins, quand on voit le succès du live action, on se doute que la plateforme de SVOD va sûrement craquer. En tout cas, nous venons d'apprendre que les scripts étaient pour la suite fin prêts à l'utilisation. Cette information nous vient de Marty Adelstein, le patron de Tomorrow Studios, la société qui produit la série One Piece. Becky Clements, présidente de la firme, nous explique qu'ils attendent désormais le feu vert de Netflix. Une fois que ce sera fait, la saison 2 de One Piece pourrait sortir d'ici « un an à 18 mois ».

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans. Toutefois, la production de cette fameuse saison 2 risque de mettre bien plus de temps à démarrer. Pour cause, la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood bat toujours son plein et Netflix est notamment dans le viseur des grévistes. Ainsi, tant que la situation ne sera pas réglée, il ne faudra pas compter sur un début de tournage pour la saison 2 de la série One Piece. De toute manière, Netflix n'a même pas encore donné officiellement son accord pour la faire. La situation est donc assez tendue et l'avenir des Chapeaux de Paille s'avère incertain.

Une nouvelle saison qui se fera dans les règles de l'art

Eiichiro Oda, l'auteur du manga devrait une nouvelle fois superviser l'ensemble. Dès la première saison, a posé des conditions bien précises. L'une d'entre elles concernait la romance au sein de l'équipage. Dans le manga et l'anime, il n'y en a tout simplement aucune. Pour le mangaka, il ne fallait surtout pas que Netflix change cet aspect important de One Piece. Il a également tenu à garder un background identique pour les Mugiwaras et des pouvoirs similaires pour les Fruits du Démon. Si des retouches ont finalement été apportées à d'autres aspects de cette adaptation, elles restent pour la plupart mineures.