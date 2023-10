Toutes les bonnes choses ont une fin et on assiste de plus en plus aux adieux d'un certain nombre de séries Netflix qui arrivent en bout de course. Ce qui est déjà bien dans la mesure où d'autres n'ont même pas l'occasion d'avoir de conclusion ou parfois même de saison 2. Préparez-vous, le géant de la SVOD a acté l'arrêt d'un show télévisé pourtant encore très populaire.

Cette grosse série Netflix à succès fait ses adieux

En septembre, Netflix a mis un terme à Sex Education et ce n'est pas une grosse perte étant donné la très faible qualité de cette saison 4. Un ratage sur à peu près tous les plans, alors que la série faisait office de vitrine pour le service. L'année prochaine ou en 2025 - tout dépend de l'avancée de la production après la grève des scénaristes et des acteurs -, la bande d'Hawkins fera également ses adieux dans Stranger Things saison 5. Preuve que même si le succès est là, tout peut s'arrêter à un moment ou à un autre.

Et c'est à travers une vidéo que Netflix dévoile aussi une fenêtre de sortie pour la saison 4 d'Umbrella Academy. Une série qui a fait les beaux jours de la firme au N rouge, mais qui se terminera en 2024. « Joyeux anniversaire ! La saison finale d'Umbrella Academy arrive en 2024 » indique un post X où l'on voit Elliot Page (Viktor), Aidan Gallagher (Cinq), Emmy Raver-Lampman (Allison), Tom Hopper (Luther), Robert Sheehan (Klaus), et David Castaneda (Diego).

Une manière de célébrer la naissance des super-héros et de signer la fin de la série Netflix, sans en dire davantage. Aucune information sur une date précise ou encore sur le synopsis. Néanmoins, on sait déjà que plus rien ne sera jamais comme avant pour ces personnages hauts en couleurs depuis l'ultime épisode de la saison 3 qui a tout bouleversé.

Après ses débuts en 2019 sur Netflix, la série Umbrella Academy adaptée du comics éponyme tirera sa révérence. Un épilogue qui sera la saison la plus courte jamais vue avec seulement 6 épisodes, contre 10 jusqu'à maintenant. Mais comme souvent dans ces cas-là, il est possible que la durée de chaque épisode soit rallongée pour éviter de précipiter les choses. Au moment de l'annonce du renouvellement pour une saison 4, le showrunner Steve Blackman s'était exprimé.

« Je suis très heureux que les fans très fidèles d'Umbrella Academy puissent vivre la fin du voyage de la fratrie Hargreeves commencé il y a cinq ans. Mais avant d'aboutir à cette conclusion, nous avons une histoire incroyable pour la saison 4. Un récit qui tiendra les fans en haleine jusqu'aux toutes dernières minutes » (via What's On Netflix).

Attention spoiler !!!!

Des adieux épiques ? C'est que les fans attendent après la fin de la saison 3. Dans les derniers moments, les abonnés Netflix ont en effet été témoin de la réinitialisation de l'univers par Allison pour retourner auprès sa famille. Et heureusement, son plan a fonctionné mais a eu une conséquence énorme. Le reste de la tribu a perdu ses pouvoirs, ce qui risque d'influencer toute la trame de la saison 4. Si Umbrella Academy n'est pas le plus gros succès de la plateforme au N rouge, elle détient quand même un record. Pendant quelques jours, elle a délogé Stranger Things 4 de la première place des séries les plus regardées.