2024 devrait réserver de beaux contenus aux abonnés Netflix avec de nombreux films et séries originaux. La plateforme s'offrira par exemple Le Flic de Beverly Hills 4 qui verra revenir Eddie Murphy dans son rôle culte d'Axel Foley. Mais l'année prochaine sera aussi l'occasion pour le service d'adapter un nouvel anime très populaire. Un futur succès à l'image de la série One Piece ?

Un anime ultra populaire débarque en série sur Netflix

Avec les innombrables nouveautés Netflix des prochains mois, la plateforme se doit de communiquer dès maintenant pour les plus gros programmes. Avant la Geeked Week 2023, qui proposera justement des aperçus des contenus à venir, la plateforme a une jolie surprise pour les abonnés : de nouvelles images de la série Avatar. Et pour éviter toute confusion, on ne parle pas de l'oeuvre de James Cameron, mais bien de l'anime avec le chauve. Après avoir séduit des millions de gens dans un style anime, une adaptation live-action débarque sur Netflix en 2024.

Avant un premier trailer, qui pourrait arriver lors de la Netflix Geeked Week 2023 du 6 au 12 novembre 2023, la série Avatar: The Last Airbender en prises de vues réelles dévoile cinq nouvelles images. Des clichés qui présentent Azula (ci-dessous) ainsi que son frère Zuko, Ozai, Iroh et Zhao (dans notre galerie). Un casting prometteur ? Les avis sur Internet sont majoritairement positifs, étrangement. Il n'y a aucune levée de bouclier massive.

Un internaute est d'ailleurs extrêmement optimiste sur la série Avatar Netflix en déclarant « qu'il s'agit peut-être du casting le plus parfait de l'histoire des remakes live-action ». D'autres twittos le rejoignent et sont même surpris par les photos et les acteurs choisis. « Attendez... ça a l'air bien »; « Honnêtement, ça a l'air mieux que ce à quoi je m'attendais. J'ai de grands espoirs »; « La barbe (ndlr : d'Ozai) fait très fake mais le reste, c'est le feu ». Il y a tout de même quelques voix dissonantes dans ces premiers retours.

Elizabeth Yu dans le rôle d'Azula. Crédits : Netflix.

De nouvelles images et un synopsis pour la série Avatar

Même si la majorité des avis sur les images de la série Avatar Netflix sont positifs, certains ont exprimé leur doute et leur déception. Plusieurs ont indiqué qu'ils avaient la sensation que les clichés avaient été générés par l'intelligence artificielle. Et bien que cette pratique soit très courante, il s'agit bien de vrais acteurs. D'autres déplorent l'apparence trop lisse d'Azula. Un personnage normalement dangereux, mais dont le côté plus méchant ne transparaît pas ici.

Netflix a partagé un synopsis pour cette future adaptation d'Avatar Le Dernier Maître de l'Air.

Les quatre nations vivaient naguère en harmonie, l'Avatar, maître des quatre éléments, maintenant la paix entre elles. Mais tout a changé lorsque la Nation du feu a attaqué et anéanti les Nomades de l'Air. Le premier pas des maîtres du feu dans leur conquête du monde. L'incarnation actuelle de l'Avatar n'ayant pas encore émergé, le monde a perdu tout espoir. Mais comme une lumière dans les ténèbres, l'espoir renaît lorsque Aang, un jeune nomade de l'air - le dernier de son espèce - se réveille pour prendre la place qui lui revient en tant que prochain Avatar. Aux côtés de ses nouveaux amis Sokka et Katara, frères et sœurs et membres de la Tribu de l'Eau du Pôle Sud, Aang s'engage dans une quête fantastique, remplie d'action pour sauver le monde et lutter contre la redoutable attaque du Seigneur du Feu, Ozai. Mais avec un prince héritier, Zuko, déterminé à les capturer, ce ne sera pas une tâche aisée. Ils auront besoin de l'aide de nombreux alliés et de personnages hauts en couleur qu'ils croiseront sur leur route.

La date de sortie n'a pas été communiquée, hormis un vague 2024, mais pourrait être calée au mois de février. On attendra néanmoins une confirmation de la plateforme.