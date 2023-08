Les avis concernant la série live-action One Piece de Netflix commencent à tomber en pagaille et les fans vont certainement halluciner des critiques reçues par le show.

De manière générale, les adaptations live-action de manga ou d'anime suscitent plus d'inquiétude qu'autre chose. C'est loin d'être le cas de la série One Piece de Netflix, qui hype toute une communauté impatiente de découvrir les huit épisodes sur la plateforme dès le 31 août prochain. En plus des bandes-annonces et des nombreuses images dévoilées par le géant de la SVOD ces dernières semaines, les avis qui commencent à tomber et ils risquent de mettre l'eau à la bouche.

Le live-action One Piece s'annonce énorme

Plusieurs médias et fans du manga ont eu la chance de découvrir la série One Piece de Netflix en avant-première et commencent à partager leur avis. Il y a quelques jours, Movieweb avançait que le programme était tout simplement la meilleure adaptation d'anime et de manga en live-action de tous les temps. Visiblement, le média qui avait aussi été plus que convaincu par les prestations des acteurs, n'en a pas trop fait, puisque les autres avis visibles en ligne sont tous dans la même veine. The Hollywood Handle décrit la série comme « étonnamment incroyable » avec beaucoup d'humour, d'action et de personnages amusants.

De son côté, le journaliste Evan Valentine de ComicBook estime que la production de Netflix « rend justice au matériau d'origine, et même plus ». Lui aussi pense que les fans inconditionnels de One Piece seront surpris par ce que leur réserve le live-action. Une adaptation fidèle, mais quand même capable de surprendre, donc. On se demande vraiment ce que le show de Netflix nous prépare. Megan Peters, une fan de One Piece depuis toujours qui travaille pour le même média a aussi été conquise par le programme qu'elle a déjà vu plusieurs fois.

L'attente touche à sa fin pour le grand public

Pour Mo Hoosen de The Streamr, la série n'est ni plus ni moins que l'adaptation dont les fans d'anime et de manga rêvent depuis si longtemps. Lui aussi vante les mérites du casting et met surtout en avant la qualité d'écriture du récit, ainsi que les effets spéciaux très réussis. Plusieurs autres avis sur la série One Piece relèvent également le travail effectué sur les combats, les chorégraphies et les effets spéciaux également. Toutes ces critiques extrêmement positives vont faire plaisir aux fans, notamment parce qu'elles viennent souvent de personnes qui connaissent très bien l'œuvre originale d'Eiichirō Oda. Les quelques inquiétudes que pouvaient avoir la communauté au moment de la révélation du casting ou tout simplement parce que les adaptations live-action sont généralement décevantes semblent vraiment bien loin. Vivement le 31 août, que la communauté puisse enfin découvrir la série One Piece de Netflix par elle-même.