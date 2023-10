On ne s'attendait pas forcément à un tel résultat, mais l'adaptation en live action de One Piece fut un franc succès. Pour vous donner un ordre d'idée, quatre jours après sa diffusion, le show Netflix enregistrait 18,5 millions de vues. Il venait alors se placer juste derrière des monstres comme Stranger Things et ses 31 millions. Vu le nombre de personnes investies dans l'aventure, on se doute que la saison 2 doit être attendue au tournant. Elle a justement une bonne nouvelle à nous annoncer.

Bonne nouvelle pour la saison 2 de One Piece

Netflix n'a pas tardé à annoncer une suite des péripéties de Luffy et son équipage. Vu le succès, il n'y avait presque aucune chance que la série ne soit pas reconduite. Il fallait juste le feu vert de la part de la plateforme, mais également de l'auteur du manga, Eiichiro Oda. Celui-ci demande simplement une adaptation fidèle et respectueuse de son œuvre. Finalement, la saison 2 de One Piece a bel et bien été confirmée et des scripts étaient déjà prêts. Les producteurs espéraient donc pouvoir la proposer d'ici « un an à 18 mois ». D'ailleurs, on a maintenant la certitude qu'elle pourra potentiellement arriver dans ces eaux-là.

Malgré les propos de Tomorrow Studios et d'Oda, on ne pouvait pas être sûr de voir débarquer la nouvelle saison d'ici cette période. Pour cause, la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood était toujours d'actualité. Tant qu'elle ne prenait pas fin, il était impossible de démarrer le tournage de la saison 2 de One Piece. Après tout, Netflix faisait partie des géants qui se trouvaient dans le viseur des grévistes. Néanmoins, ça y est, les différentes parties sont parvenues à trouver un accord et la grève est dorénavant terminée. Et cerise sur le gâteau, la salle des scénaristes est officiellement rouverte pour la saison 2 de One Piece. Ce sera le moment de peaufiner les scripts déjà faits avant de passer à la phase de tournage.

Des plans plutôt ambitieux pour la suite

Si la future saison rencontre à nouveau un succès aussi grand, on pourra s'attendre à la naissance d'un véritable phénomène qui s'étendra sur plusieurs années. Les productrices Marty Adelstein et Becky Clements ont confirmé cela en expliquant qu'elles n'espéraient pas seulement avoir le feu vert pour la saison 2 de One Piece. Elles espèrent l'avoir pour 12 saisons. Rien que ça. « Nous espérons pouvoir faire 12 saisons. Il y a tellement de quoi faire. Le manga comporte actuellement plus de 1080 chapitres. Avec Matt Owens (ndlr : scénariste), nous avons envisagé la façon dont nous pourrions répartir cela sur plusieurs saisons. Et même si nous ne faisons que six saisons, nous ne pourrions probablement pas exploiter la moitié des chapitres du manga. La série One Piece pourrait vraiment durer longtemps ».