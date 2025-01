L'actualité autour de One Piece bat son plein. Durant le Jump Festa 2025, l'anime a présenté le comédien Subaru Kimura qui a été appelé pour remplacer Kazuki Yao alias Franky. Du côté du manga d'Eiichirō Oda, il y a également eu du nouveau pendant les fêtes avec le leak du chapitre 1135. La saga cultissime prépare aussi son retour en France avec un projet qui a toutes ses chances de cartonner dans nos contrées, après avoir conquis des fans ailleurs dans le monde.

La sortie française du JCC One Piece se précise

Que les fans de One Piece se rassurent, ils auront encore de quoi manger cette année. En plus des retours de l'anime et du manga, la saison 2 de la série live-action a été confirmée dans les nouveautés Netflix 2025. Mais ce n'est pas tout car il y a une bonne nouvelle pour une nouveauté très attendue en France. Comme annoncé cet été, le jeu de cartes à collectionner et à jouer débarque. Et avec une traduction intégrale dans notre langue s'il vous plait. Avant le lancement, Bandai a diffusé une bande annonce avec des images des cartes en français de l'extension OP-09 « Les Nouveaux Empereurs ».

Ce booster OP-09 de One Piece Card Game contiendra 12 cartes, dont des Leader Parallel, et sera disponible le 7 février 2025. Les fans français n'auront donc pas longtemps à attendre. Et pour les sets OP 01 à 08 ? Il faut malheureusement faire une croix dessus... ou presque. Chez nous, le revendeur Micromania proposera également le meilleur des cartes d'OP01 à OP06 en version française avec le booster Premium PRB-01.

« Ce booster inclut des réimpressions de cartes populaires des OP01 à OP06 ainsi que des cartes promotionnelles exclusives d'événements. Parmi les cartes, de nouvelles illustrations créées spécialement pour ce pack ! ». Pour ce booster One Piece Card Game, il faudra toutefois patienter jusqu'au 21 février 2025.

Source : Bandai.