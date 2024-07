Pendant deux ans, les amoureux, collectionneurs comme joueurs, de One Piece ont réclamé corps et âme l’arrivée de ce jeu de la licence en France. On ne l’attendait presque plus à ce stade, mais surprise, il a été confirmé dans nos contrées.

Les années passent et le phénomène One Piece ne faiblit pas, bien au contraire. Ventes de manga record, remake de l’anime en préparation, série live-action de Netflix qui fait un véritable carton… le succès de l'œuvre est à son paroxysme. Si l’actualité est calme côté gaming, c’est un tout autre jeu qui va officiellement arriver en France.

Le JCC One Piece arrive officiellement en France

C’est une annonce qu’on n’attendait presque plus. Été 2022, Bandai Namco déclinait l'œuvre d’Eiichiro Oda en cartes à jouer pour célébrer les 25 ans du manga. D’abord lancé au Japon, One Piece Card Game sortait quelques mois plus tard à l’international. Le jeu rencontre alors un véritable succès dans le monde entier, aussi bien auprès des joueurs et des collectionneurs. Le JCC de One Piece s’appuie en effet sur des illustrations du manga originel, de la série animée, mais aussi sur des créations originales de divers artistes particulièrement talentueux. Coffrets, éditions limitées et cartes rares ont rapidement fait leur apparition, mais les Français étaient mis sur le carreau. Le One Piece Card Game peut certes être trouvé dans vos boutiques favorites, seulement il s’agit de versions importées en anglais. Bonne nouvelle, c’est sur le point de changer.

C’est maintenant officiel, le JCC One Piece sera prochainement traduit en français. Le compte officiel du jeu a en effet révélé que la version française sera disponible début 2025. Là où le bât blesse pour les collectionneurs comme les joueurs aguerris, c’est qu’elle ne reprendra pas tout début. La traduction débutera uniquement avec l’extension OP-09 et Asmodee France, en charge de l’édition, a confirmé que les précédentes ne profiteront pas du même traitement. « Il n'y a pas de réimpression prévue, aujourd'hui, sur les sets OP01 à 08 », ont-ils déclaré sur les réseaux sociaux en réponse à un internaute.

Une décision qui ne manque pas de faire réagir celles et ceux qui attendaient cette annonce avec impatience. Peut-être que si la version française du JCC One Piece est un succès , Bandai reviendra sur ce choix ? Rien n’est moins sûr, et il y a de fortes chance qu'il faille indéfinement passer par la case import pour tout collectionner. L'éditeur nous donne en tout cas rendez-vous prochainement pour davantage d'informations et une date de lancement.

Source : One Piece TGC