Dernière ligne droite pour les fans de One Piece. Cette année encore, les lecteurs ont pu découvrir une bonne quarantaine de chapitres malgré les quelques pauses ponctuelles et les arrêts imprévus plus longs. L’arc d’Egghead est parvenu à son terme et l’équipage au Chapeau de Paille est enfin arrivé à Elbaf 1000 chapitres et 25 ans plus tard. L’intrigue de ce nouvel arc se met doucement en place et le mangaka avait réservé une surprise de taille pour le dernier chapitre de l’année. Officiellement, les prochaines pages arriveront en début d’année prochaine, mais leur contenu se dévoile déjà. Le chapitre 1135 vient en effet de leaker.

Premiers leaks pour le chapitre 1135 de One Piece

Après les retrouvailles pleines d’émotion de Robin et Saul, l’intrigue continue de se planter petit à petit. Le chapitre 1135 de One Piece reprend à la librairie où l’on apprend que la chouette se prénomme Biblo et qu’elle a mangé le fruit du démon « Iku Iku no Mo », qui lui permet de transformer n’importe quels objets en augmentant considérablement leur taille. Pendant ce temps, Koron arrive à l’école Walrus. L’accueil est plutôt mitigé, puisque les enfants géants l’ont mangé parce qu’ils le trouvaient trop brut et agressif. Lui les a avalés également parce qu’il trouve que ses nouveaux camarades sont trop pénibles. On apprend que Koron est issu de l’union de Ripley, une géante, et d’un humain inconnu qui aurait la force d’un guerrier d’Elbaf.

Le chapitre 1135 de One Piece change ensuite de point de vue. Robin, Franky, Brook et Jinbe ont enfin le droit à leur accoutrement de Viking, comme le reste de leur équipage. Le cyborg demande alors à voir le légendaire Arbre d’Adam, qui fournit le bois le plus robuste dont un charpentier peut rêver. Saul lui explique alors que ces arbres poussent à divers endroits du monde, mais celui de l’île est le plus ancien. Pendant ce temps, au château du village « Shanks » et la mystérieuse femme vont à la rencontre de deux gardes géants, afin de trouver un certain Loki. Les deux locaux refusent de répondre et l’acolyte du sosie du mentor de Luffy tire alors un étrange projectile. Les deux géants hurlent ensuite à l’agonie.

« Shanks » et son acolyte dans le chapitre 1134

Fin de la fête

Les dernières pages du chapitre 1135 de One Piece reviennent ensuite au point de vue de l’équipage au Chapeau de Paille où une grande fête a lieu. Luffy, sa troupe, Dorry et Brogy boivent ensemble une « coupe de l’amitié » en guise de gratitude pour tout ce que les Chapeaux de Paille ont fait pour les géants par le passé. L’ambiance ne restera pas festive très longtemps puisque Yarle, l’ancien co-capitaine de l’équipage des Géants, arrive avec une énorme épée plantée dans sa tête. Choqué, Luffy lui lance « Papi, t’as une épée dans la tête ». Est-ce que les deux mystérieux visiteurs sont à l’origine de cet affront ? On aura la réponse la semaine prochaine, puisque le manga One Piece ne sera pas en pause.

Source : Pew