Ça va vite, trop vite. On est déjà rendu à la moitié du mois d’octobre et les nouvelles sorties SVOD sont toujours aussi nombreuses. Netflix comme Prime Video, Disney+ ou encore Max, fait le plein de films et séries cette semaine. Comparé à ce que la plateforme est capable de nous offrir habituellement, c’est peut-être un peu maigre, mais c’est toujours ça. D’ailleurs cette semaine, c’est le retour d’une licence archi culte.

Tous les films Netflix de la semaine du 14 au 20 octobre 2024

Pour cette troisième semaine d’octobre 2024, Netflix joue une toute petite main puisqu’il n’y a que deux longs métrages à se mettre sous la dent. Le premier est une comédie dramatique française portée par Laurent Lafitte et réalisée par Albert Dupontel, Au Revoir Là-haut. On y suit deux survivants de la Grande Guerre qui, après l’armistice, cherchent à monter une arnaque au faux monument aux morts. Le film a rencontré un très gros succès critique auprès de la presse et des spectateurs. Une comédie très efficace donc.

Le second film est une exclusivité américaine pour Netflix avec Anna Kendrick, réalisatrice sur le film. On y suit une jeune femme qui vise à devenir comédienne dans le Los Angeles des années 70. Elle finira par participer à une émission de rencontre, The Dating Game, et se retrouvera face à un serial killer sans le savoir. Une comédie noire donc.

15/10 Au revoir là-haut

18/10 Une femme en jeu



Toutes les séries de la semaine du 14 au 20 octobre 2024

En termes de séries, il y a déjà un peu plus de choses à regarder cette semaine, mais pas de gigantesques sorties non plus. Netflix décoche toutefois une série très attendue tirée d’une licence archi culte : Gundam, Requiem pour une vengeance.

Attendue depuis un moment par les fans de la première heure, cette série d’animation réalisée par le studio Safehouse, habitué à travailler l’animation CGI et dans le jeu vidéo, s’attarde sur un aspect bien souvent mis de côté dans la saga : l’humain derrière la machine. Par ailleurs, cette nouvelle série Gundam s’inscrit dans la continuité de la franchise puisqu’elle se déroule sur le front européen pendant la guerre d'un an, un conflit également couvert dans la première série de la franchise, Mobile Suit Gundam.

Pour le reste, Netflix fait le plein de nouvelles saisons pour certaines de ses séries déjà bien installées comme la série docu I am a Killer, qui entamera sa saison 5 ou encore La Défense Lincoln qui revient avec une troisième saison.