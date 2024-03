Lorsqu'on pense à Netflix, on a tendance à penser à ses très grosses productions américaines, coréennes ou anglaises. Stranger Things, Squid Game ou encore Black Mirror, mais la France aussi a signé de très gros succès. Balle Perdue, Lupin ou encore dernièrement la très sympathique série Furies. Et prochainement, l'hexagone va produire une nouvelle série qui pourrait bien apporter un petit vent de fraîcheur grâce à son casting 5 étoiles.

Vers une nouvelle série française à succès sur Netflix

Fiasco, c'est le nom peu engageant de prime abord, de la prochaine grosse série Netflix Made in France. Une comédie portée par une myriade d'actrices et d'acteurs que l'on connaît bien. On retrouvera notamment Pierre Niney, Géraldine Nakache, François Civil, Leslie Medina, Louise Coldefy ou encore Pascal Demolon. Une affiche chargée pour une série qui promet d'être décapante. On y suivra un Raphaël, un jeune réalisateur qui compte faire un film pour rendre hommage à une héroïne de la résistance. Le hic, c'est que quelqu'un souhaite saboter le film et que tout va rapidement partir en vrille.

Derrière la caméra et la plume on retrouvera Igor Gotesman qui n'en est pas à sa première réussite sur Netflix puisqu'il est à l'origine de la très drôle série Family Business avec Jonathan Cohen notamment. Il sera accompagné à l'écriture par Pierre Niney, qui campera quant à lui le personnage central de cette comédie.

Pas encore de bande-annonce, mais un poster qui met en action des personnages visiblement hauts en couleur et nous donne surtout la date de sortie !

On apprend donc que cette nouvelle série française sera disponible dès le 30 avril sur Netflix. Le rendez-vous est pris.