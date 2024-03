C’est l’une des séries les plus cultes de Netflix, presque considérée comme un show signature d’ailleurs, Stranger Things reviendra bientôt pour un dernier tour de piste. Après une saison 4 absolument épique qui nous laisse sur un suspense assez effroyable, tout le monde n’attend qu’une chose : la saison 5. Si la communication autour de cette dernière n’est pas très généreuse, une récente déclaration risque de jeter un froid chez les fans les plus chauds !

La saison 5 de Stranger Things prend son temps

On le sait, la saison 5 de Stranger Things est actuellement en production. Tout le monde est au travail et le tournage est lancé depuis le 8 janvier 2024. Ça fait donc quelques mois maintenant que la série tourne à plein régime et on ne se pose plus qu’une question : quand est-ce que ça sort sur Netflix ? On a malheureusement toujours pas de date de sortie précise, ça serait trop facile. Toutefois, l’une des actrices principales a fait une déclaration qui nous donne un aperçu du travail qu’il reste à faire. Ca va vous calmer.

L’actrice d’Eleven (Elf), Millie Bobby Brown qui est aussi à l’affiche du film La Demoiselle et le Dragon sur Netflix, a pris la parole lors du talkshow « Jonathan Ross Show ». Elle a ainsi affirmé qu’il ne fallait pas être trop impatient puisqu’il restait au moins 9 mois de tournage pour boucler la saison 5 de Stranger Things. C’est énorme.

Il va falloir être très patient

Ça voudrait dire que les caméras ne s’éteindront pas avant la fin de l’année au bas mot. Si l’on ajoute à ça toute la partie post-production et tout ce qui va avec, inutile de vous faire un dessin, vous ne verrez pas la saison 5 de Stranger Things avant la dernière portion de 2025, si ce n’est même 2026.

Oui, ça va peut-être jeter aux plus impatients d’entre vous, mais le fait est que Stranger Things est l’une des plus grosses séries de la plateforme. Elle est extrêmement populaire, complexe et la pression doit actuellement être énorme pour l’équipe et les acteurs. L'ultime saison promet d'être assez spectaculaire et a déjà été annoncée comme « épique » par ses créateurs. Autant qu’ils prennent tout leur temps pour nous sortir quelque chose d’intéressant.

En attendant, vous pouvez d’ores et déjà voir et revoir les 4 premières saisons de la série sur Netflix. C’est toujours ça !