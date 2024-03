Une nouvelle série cartonne sur Netflix, et ça vient de chez nous ! Succès mérité pour cette nouveauté particulièrement explosive et ultra divertissante. A voir absolument pour les fans d'action !

En ce moment sur Netflix, les films et séries cartonnent à tour de rôle et se bousculent dans le top de chaque pays. Dernièrement, c’est une série bien de chez nous qui affole les compteurs de la plateforme. Un peu moins d'une dizaine épisodes bourrés d’action, ultra rythmés. Ensemble, ils forment une série efficace et extrêmement divertissante à la croisée de John Wick et Nikita.

Une série française qui explose tout sur Netflix !

La France est souvent représentée dans le top mondial de Netflix. On pense notamment à la série Lupin qui est hautement appréciée tout autour du globe. Il y a peu, c’est une autre série bien française qui a marqué les esprits et qui continue d’ailleurs à camper le Top 10 de plusieurs pays près de deux semaines après sa sortie. Netflix enregistre près de 7,9 millions d’heures de visionnage sur la dernière semaine, 47 Millions en tout depuis son lancement et le programme est Top 1 dans plus d’une dizaine de pays, loin devant les autres programmes actuellement en lice. Le nom de cette nouvelle série : Furies.

Dans Furies, on suit Lyna (interprétée par Lina El Arabi), une jeune étudiante qui, du jour au lendemain, perd absolument tout. Son père se fait assassiner sous ses yeux le jour de son anniversaire et sa mère est gravement blessée en plus de finir traumatisée. Lyna se retrouve bien malgré elle en prison à devoir payer pour les crimes de son père, un comptable mafieux. Derrière les barreaux, elle prépare sa vengeance. Elle sait qui a liquidé son père : la Furie. Une tueuse qui règle les comptes dans tout le milieu et garantit le bon fonctionnement du crime parisien.

Top 1 pour Furies, la nouvelle série français qui fait tout péter ! ©Netflix

Un succès mérité ? Oui, et on recommande !

Portée par une Line El Arabi hyper charismatique, belle comme tout et au jeu incarné, Furies se laisse suivre de bout en bout. Malgré quelques longueurs ici et là. Marina Foïs, connue pour sa comédie et son humour décapant, joue ici une tueuse de sang-froid, calculatrice et sans faille. Au départ, c’est déroutant, très déroutant, mais on est forcé d’admettre qu’elle crève elle aussi l’écran, même si l’on regrettera sa “poker face” quasi permanente. Mais ça va avec le personnage.

Parmi les seconds couteaux, deux sortent du lot. Un duo à la fois touchant et comique : Le Fixeur (Steve Tientcheu) et Le Boueux (Quentin Faure), les deux hommes sous les ordres de la Furie. Ils ont beau généralement tenir la chandelle aux deux femmes qui prennent toute la place à l’écran, le fait que ce sont deux personnages vraiment sympas. Ils offrent quelques moments de répit bienvenu, mais surtout de bons traits d’humour lorsque le duo est bien implanté. Dommage que ça prenne quelques épisodes. Quant à Mathieu Kassovitz, star de La Haine, qu’on l’aime ou non, il fait le job dans le rôle de grand voyou, même si parfois il vire un peu dans la surenchère.

Les créateurs Jean-Yves Arnaud et Yoann Legave n’ont pas lésiné sur les moyens et sur l'inventivité expérimentale (par chez nous). Ils ont osé ce que peu de séries françaises osent. Furie excelle surtout dans sa mise en scène. La série épouse clairement la mythologie du crime à la sauce John Wick. Avec ses règles, son mantra presque religieux et ses personnalités hautes en couleurs souvent excentriques. Bon en termes de cohérence on repassera, on a du mal à imaginer ce genre de chose en plein Paris. Tout comme ce que John Wick a pu tisser d’ailleurs.

Marina Foïs (à gauche) et Lina El Arabi (à droite) ont une classe folle ©Netflix

Une série Netflix très efficace

En parlant de Wick, comme dans la série de films portée par Keanu Reeves, les flics sont aussi quasiment invisibles dans Furies. Quand bien même deux d’entre eux sont récurrents à l’écran dont le gênant petit ami de Lyna, Ellie (interprété par Jérémy Nadeau) qui n’est bon qu’à rallonger certaines sous-intrigues peu intéressantes.

C’est bien là d’ailleurs que Furies a tendance à se rater. Ses intrigues d’arrière-plan traînent en longueur et ne sont jamais vraiment intéressantes, et quelques dialogues à la française viennent casser le rythme ou nous mettre dans des positions inconfortables. En revanche, les scènes d’action tabassent sérieusement. Que ce soit Lina El Arabi qui dégouline de charisme et d’ardeur au combat ou Marina Foïs (oui oui) qui exécute ses ennemis de manière nette et précise, le rendu est franchement chouette à l’écran. C’est extrêmement divertissant. Un parallèle peut rapidement être fait avec le jeu vidéo d’ailleurs, comme avec John Wick une fois encore. Ça monte sans cesse en puissance, la série pousse le curseur toujours plus loin jusqu’à finir en apothéose. Jubilatoire et efficace.

Certaines séquences sont d’ailleurs très réussies, comme l’attaque du commando. Malheureusement certaines bonnes idées sont trop vite expédiées. On pense notamment à l’infiltration dans un bordel extrêmement anxiogène ou encore à une course à la mort façon téléréalité qui aurait mérité un ou deux actes de plus. Sans oublier une baston générale au cœur d’une prison qui se finit de manière bien trop abrupte. Pourtant lorsqu’on est en plein dedans on prend un pied monstre. La caméra n’est jamais vomitive et se permet même quelques plans bien stylés. On sent vraiment que ce soit dans l’écriture, ou la mise en scène qu'il y a une volonté de dépoussiérer le genre de façon violente.

A voir absolument si vous êtes fan d'action

La série a un potentiel assez énorme. Elle peut s'appuyer sur un univers bien ficelé porté par un casting principal franchement solide. D'excellentes idées, un rythme soutenu et de très bonnes séquences d'action, Furies est un programme franchement divertissant qui devrait plaire aux fans de John Wick et du genre en général. On espère maintenant que la prochaine sortie des Furies corrigera ses quelques défauts pour briller davantage. Avec une fin aussi ouverte et un succès aussi explosif, il paraît peu probable de ne pas voir de saison 2 arriver prochainement. On croise les doigts !