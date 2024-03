Le catalogue de Netflix est bien fourni en ce mois de mars 2024. On retrouve notamment The Amazing Spider-Man 1 & 2 avec Andrew Garfield. Vous préférez la version de Tom Holland ? Far From Home est également disponible. D'une manière générale, la plateforme de SVOD a de grosses cartouches en réserve. C'est le cas d'une certaine série qui, depuis sa première saison, nous traumatise et nous émerveille. La bonne nouvelle, c'est que son retour a été annoncé en novembre dernier et maintenant, on a enfin un premier trailer à savourer.

Black Mirror est de retour sur Netflix en 2025

Alors, de qui s'agit-il ? Notre intéressé n'est autre que Black Mirror, la série d'anthologie créée par Charlie Brooker. Ses épisodes ont souvent pour but de nous horrifier via, par exemple, une bonne vieille dystopique. Mais parfois, elle ancre une histoire dans notre monde, et arrive tout aussi bien à nous faire ressentir l'horreur, le dégoût ou le malaise. Etant donné que les scénarios des épisodes ne sont pas liés entre eux, chaque saison porte son lot de surprises. Du coup, qu'en est-il de la septième qui a été présentée par Netflix ?

La saison 7 de Black Mirror, qui arrive en 2025, s'est offert un premier teaser de 30 secondes pour nous mettre l'eau à la bouche. Vu la durée, vous pouvez vous douter qu'on ne voit pas grand-chose. D'ailleurs, on n'a eu aucun aperçu sur le moindre aperçu. On nous informe tout de même qu'il y aura six épisodes, mais ce n'est pas tout. L'un d'entre eux nous sera « familier » et c'est Netflix en personne qui le dit. En bref, on va nous servir la suite d'un ancien épisode. Mais lequel ? Eh bien, peut-être l'un des plus appréciés.

C'est le récit de l'épisode « USS Callister » qui va se poursuivre. Comment peut-on affirmer ça ? Dans le trailer, plusieurs symboles apparaissent à l'écran, et il y en a un qui est un peu particulier. Il s'allume et devient jaune, prenant la forme du logo de ce fameux épisode de la saison 4. Au cas où ça ne vous suffirait pas, Netflix n'a pas gardé le secret bien longtemps (ATTENTION AU SPOILER) : « Robert Daly est mort, mais pour l’équipage de l’USS Callister, leurs problèmes ne font que commencer ».

Un épisode ô combien stressant

On préfère ne pas rentrer dans les détails vis-à-vis de l'épisode tant son concept est intrigant et bien exécuté. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, on peut seulement vous inviter à le faire sans plus tarder. Sachez simplement qu'il commence sur les aventures d'un équipage dans le vaisseau spatial baptisé « USS Callister ». Sur le papier, rien d'anormal, mais on parle de Black Mirror. L'horreur de la situation ne va pas tarder à montrer le bout de son nez, et vous allez sûrement retenir votre souffle jusqu'à la fin. En tout cas, on est curieux de voir la suite. Charlie Brooker va probablement vouloir repousser à nouveau les limites, comme pour sa saison 6.