Le mois de mars 2024 touche bientôt à sa fin, et comme d'habitude, c'est le moment choisi par Netflix pour présenter toutes ses futures sorties d'avril 2024. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on rappelle qu'une série incontournable est disponible depuis quelques heures sur le service : Le Problème à 3 corps. La nouvelle création des showrunners de Game of Thrones. La semaine prochaine, la plateforme au N rouge va également revisiter un grand classique du cinéma français, et qui s'est exporté à l'étranger avec une version encore plus populaire. Il s'agit du Salaire de La Peur Remake avec Franck Gastambide et le rappeur Fianso. Maintenant, place à tous les ajouts Netflix d'avril 2024.

Les nouvelles sorties Netflix d'avril 2024

Quoi de neuf dans les nouveautés Netflix d'avril 2024 ? Il y a du très beau monde. Que diriez-vous de retourner dans les années 90 pour revoir l'intégralité de l'anime ultra culte GTO : Great Teacher Onizuka ? Si vous n'avez pas de DeLorean, mais que vous êtes abonnés au service, ce sera possible à partir du 1er avril 2024. Un beau cadeau pour les abonnés qui pourront prolonger ce retour dans le passé avec la trilogie Le Flic de Beverly Hills. Une comédie là encore cultissime incarnée par l'excellent Eddie Murphy. Et ça tombe à pic car le nouveau film, Le Flic de Beverly Hills : Axel F, est attendu pour le 3 juillet 2024 sur la plateforme.

Dans les sorties Netflix d'avril 2024, on trouve également une franchise française ultra populaire des années 90 avec Taxi 5. Le dernier épisode de la saga de et avec Franck Gastambide, Ramzy Bedia, Malik Benthala ou encore Monsieur Poulpe. Mais d'anciens acteurs sont aussi présents à l'image d'Édouard Montoute et Bernard Farcy (alerte généraaaaaaale !). À voir dans un tout autre registre, un duel titanesque entre deux colosses de la nature : Godzilla vs Kong. Si vous cherchez de la bagarre XXL avec des gros monstres, ne cherchez plus, c'est ce qu'il vous faut.

Dans les films déjà éprouvés, il y aura le chef d'oeuvre de Francis Ford Coppola : Le Parrain. Si vous vous demandez qui se cache derrière l'énorme succès planétaire de Barbie, Lady Bird vous aidera peut-être à y voir plus clair. Il s'agit de la première vraie réalisation en solo de Greta Gerwig qui a décroché des prix aux Golden Golbes. Au casting, pas de Margot Robbie, mais Saoirse Ronan et un Timothée Chalamet (Dune 2) très jeune.

Les films d'avril 2024

Taxi 5 (1er avril)

Godzilla vs Kong (2 avril)

Le Flic de Beverly Hills 1 à 3 (4 avril)

Scoop (5 avril)

Rocketman (10 avril)

Le Parrain (15 avril)

Lady Bird (16 avril)

Pentagon Papers (16 avril)

Assassination Nation (16 avril)

Mon Meilleur Ami (17 avril)

Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse (19 avril)

Nicky Larson (25 avril)

Tar (25 avril)

Les séries d'avril 2024

GTO : Great Teacher Onizuka (1er avril)

Sherlock (1er avril)

Ripley (4 avril)

Mon petit côté vampire - saison 2 (4 avril)

Parasyte : The Grey (5 avril)

One Piece : Arc Egghead - nouvel épisode chaque samedi (6 avril)

Anthracite : Le mystère de la secte des écrins (10 avril)

Hartley, cœurs à vif - saison 2 (11 avril)

Midsummer Night (11 avril)

Good Times (12 avril)

Dead Boy Detectives (25 avril)

Fiasco (30 avril)

Les documentaires, émissions et télé-réalité d'avril 2024

Together : Le triplé historique de Manchester City (2 avril)

Scène de crime à Berlin : Les nuits sanglantes (2 avril)

The Antisocial Network : Mèmes à retardement (5 avril)

Les Vérités de Jennifer (10 avril)

Mauvais Joueurs - épisode 1 à 4 (17 avril)

The Circle Game : États-Unis - saison 6 (17 avril)

Notre Monde Vivant (17 avril)

Mauvais Joueurs - épisode 5 et 6 (24 avril)

Crédits : Netflix.

Les programmes Netflix d'avril 2024 à ne pas manquer

Évidemment, ce n'est pas tout et l'agenda Netflix d'avril 2024 ne s'arrête pas là. D'ailleurs, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet avec les prochains programmes exclusifs. Honneur à celui qui fera encore débat, mais qui risque d'être un carton absolu pour le service : Rebel Moon Partie 2 L'Entailleuse. Malgré toutes les critiques hyper négatives de la presse sur le premier volet, les abonnés se sont jetés dessus. Si vous en faites partie, et que vous appréciez le spectacle, des versions longues non censurées arrivent prochainement. Prévoyez du temps parce qu'il vous faudra environ six heures pour en venir à bout lorsque ce sera disponible. En attendant, Rebel Moon 2 sortira le 19 avril 2024.

Netflix pousse à fond les films et séries en provenance de Corée du Sud, mais également du Japon. Et pour aller dans ce sens, la firme au N rouge s'offre l'un des ambassadeurs de l'univers manga : Nicky Larson. Après la comédie française de Philippe Lacheau, la plateforme a commandé un nouveau film live-action réalisé par Yuichi Sato (Strawberry Nights, The End of the Tiny World). L'autre très grosse nouveauté hyper attendue, c'est Parasyte : The Grey. L'adaptation en prises de vues réelles du manga Parasite avec Yeon Sang-ho aux commandes, le cinéaste du Dernier Train pour Busan, Peninsula et de la série Hellbound.

Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse (19 avril) - Exclu

Les fans ou les détracteurs de Zack Snyder vont pouvoir se faire plaisir chacun à leur manière avec Rebel Moon 2. La bataille se prépare et ça devrait taper fort. « À la veille de la bataille, combattantes et combattants doivent affronter les vérités de leur propre passé, chacun révélant les raisons de sa lutte. Alors que les forces du Royaume s'abattent sur la rébellion naissante, des liens indestructibles se forment, des héros se révèlent, et des légendes se forgent » synopsis officiel. Une bande annonce pleine de ralentis pour patienter :

Nouveau film live-action Nicky Larson (25 avril) - Exclu

Nicky Larson ne craint personne et surtout pas Netflix. Ryô Saeba délaisse la banda à Fifi pour revenir avec un film live-action 100% japonais cette fois. Une adaptation qui se veut proche du manga et l'auteur original Tsukasa Hojo semble d'ailleurs très emballé à son sujet. Visiblement, le côté très décalé n'a pas été mis de côté, et le détective privé reste le coureur de jupons que l'on connaît.

Parasyte The Grey (5 avril) - Exclu

Le manga culte Parasite s'est écoulé à plus de 25 millions de copies à travers le monde, et sa popularité devrait probablement connaître un rebond avec la série Parasyte : The Grey. Ca raconte quoi ? Des formes de vie inconnues débarquent sur Terre et prennent possession des humains. En faisant cela, elles arrivent à copier complètement leur comportement et leur raisonnement.