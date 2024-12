Toutes les bonnes choses ont une fin et cette expression s'applique aux programmes Netflix. Si la plateforme a l'habitude de débrancher certaines séries avant l'heure, d'autres ont heureusement l'occasion d'aller jusqu'au bout. Ces dernières semaines et mois, la firme au N rouge a arrêté Umbrella Academy, Arcane, Sex Education ou encore Elite en accord avec les créateurs. La liste des shows télévisés terminés est évidemment plus longue, et s'agrandit encore dès aujourd'hui avec la fin d'une série très appréciée. Mais l'univers risque de revenir dans les prochaines années...

La dernière saison d'une série Netflix à succès est disponible

Vous pouvez d'ores et déjà préparer le stock de mouchoirs si vous êtes très émotifs, car d'autres séries Netflix vont se finir en 2025. L'année prochaine, Cobra Kai, YOU et Stranger Things diffuseront leur dernière saison. Après cela, ce sera le clap de fin, même si l'univers de Stranger Things sera exploité par la plateforme de streaming vidéo. Il y a encore le temps de voir venir ces conclusions, mais en revanche, tout est fini pour cette série épique et très appréciée. En effet, la saison 7 de Le Prince des Dragons est disponible dès maintenant en intégralité.

« Les histoires sont des choses compliquées. La saga Le Prince des Dragons a une fin très précise à la saison 7 » avait déclaré Aaron Ehasz, l'un des créateurs de la série Netflix (via Screenrant). Et la production n'y va pas avec le dos de la cuillère pour vendre cette conclusion en promettant un final spectaculaire et déchirant. « Alors qu'Aaravos et Claudia essaient de détruire l'ordre cosmique et d'inverser la vie et la mort, nos héros doivent être prêts à sacrifier tout ce qu'ils aiment et tout ce en quoi ils croient pour sauver le monde ! Cette saison promet d'être plus palpitante, magique et déchirante que jamais ».

Si l'histoire de la série Le Prince des Dragons a trouvé sa conclusion, ça ne veut pas dire que tout s'arrête. « Le monde Xadia vivra quoi qu'il arrive » promet Justin Richmond, qui a co-créé le show. « Nous avons aussi une grande histoire dans nos têtes » a ajouté Aaron Ehasz. Cet univers pourrait donc être étendu avec d'autres séries Netflix, qui sait. Pour prolonger le voyage, le jeu gratuit Prince Dragon Xadia est toujours accessible.

Source : Netflix France, Screenrant.