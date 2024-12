La saison 3 d'Arcane et ses autres suites déjà prévues font encore parler d'elles. Le co-créateur de la série Christian Linke a encore pris la parole et ça promet.

La saison 2 d’Arcane est déjà derrière nous et dire qu’elle aura marqué cette fin d’année est un doux euphémisme. LA série Netflix est une fois de plus un énorme carton et tout le monde a les yeux rivés sur la suite. Puisque oui, il y aura bel et bien une suite, plusieurs même. Une fois de plus, c’est Christian Linke, co-créateur de la série, qui a pris la parole pour nous parler d’une potentielle saison 3 d’Arcane et de ses suites d’ores et déjà en production.

ATTENTION cet article contient des spoilers sur la saison 2 d'Arcane

Arcane aura bien des suites, mais pas vraiment de saison 3

Il nous l’a déjà dit et il l’a une fois de plus répété dans les colonnes de The Direct, il n’y aura pas de saison 3 d’Arcane à proprement parler. Des suites sont toutefois bien prévues et ce que l’on ne savait pas jusqu’ici c’est que ce serait même pourquoi pas des suites directes. En deux saisons, Arcane a mis en place énormément de choses et laissé en suspense un nombre assez incroyable de questions. On vous a d'ailleurs tout expliqué sur la fin et les secrets de la saison 2. Les portes sont toutes ouvertes, Fortiche et Riot Games peuvent partir dans presque n’importe quelle direction.

Concernant la ou les suites directes d’Arcane, Christian Linke précise qu’il ne s’agira « pas vraiment de saison 3, mais que les histoires individuelles de certains personnages qui sont dans Arcane, dans les deux saisons », seraient bien poursuivies. « Il y a certainement des gens qui disent : “Hé, continuons leurs histoires dans leurs propres franchises”. Donc oui, Arcane n’est que le début. Nous voulons continuer à raconter des histoires ». Voilà qui a de quoi vendre du rêve lorsque l'on connait la galerie de personnages que l'on a pu voir dans Arcane.

Quels champions pour les prochaines séries ?

On s'imagine déjà retrouver Mel et ses nouveaux dons, ou encore en apprendre plus sur Ekko ou Singed. La facilité serait de nous faire suivre Vi et Caitlyn dans leurs nouvelles aventures, mais ce serait étonnant. Dans une précédente prise de parole, Linke avait affirmé que l'histoire de Zaun n'était pas terminée, ni celle de Viktor d'ailleurs. Des pistes qui, une fois encore, donnent faim. Mais si le créateur précise qu’ils ont déjà en tête quelques idées de personnages à suivre, il ne donnera aucun détail ni sur les héros qui pourraient être mis en évidence ni sur le format que prendront ces nouvelles aventures. Notons que cette nuance revient souvent sur le tapis. Si l’on pense évidemment à des séries, et que c’est même confirmé, d’autres projets de formes différentes pourraient bien aussi voir le jour. Riot Games l’a mentionné à plusieurs reprises d’ailleurs.

Viktor dans la saison 2 d'Arcane

De spins-offs attendus et pas qu'en séries

Pour conclure, une petite clarification de la part de Marc Merrill, l’un des fondateurs Riot Games qui revient sur l’avenir de League of Legends et les spin-offs éventuels d’Arcane. Il précise une chose concernant les trois prochaines régions de Runeterra qui devraient apparaître dans les futures séries. Il n’est pas encore question de parler de plusieurs séries distinctes, mais on aura bien le droit de découvrir Demacia, Iona ou encore Noxus sous un nouveau jour. « Pour clarifier les choses, il n'a pas parlé [Christian Linke] de trois séries distinctes, mais d'exploration de trois régions [Ionia, Demacia et Noxus]. Nous explorons actuellement tout un tas de programmes (et de jeux) différents.». Là encore, pas de précision, mais on sait que ça bouge sérieusement chez Riot.

Pour rappel, l’univers de League of Legends est en pleine mutation, en évolution. C’est un peu l’effervescence pour les fans du lore d’ailleurs puisque tout peut changer ou être modifié bien que les grandes lignes restent plus ou moins intactes. On sait en tout cas que les responsables narratifs se comptent sur les doigts d’une main pour assurer une cohérence à l’ensemble et que tout le monde travaille du concert que ce soit sur les séries comme pour Arcane ou les jeux vidéo. On attend donc la suite avec grande impatience sur petit écran ou via les jeux comme le MOBA qui cartonne toujours autant, ou encore le futur MMO League of Legends extrêmement attendu.