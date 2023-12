Chaque mois, Netflix et les autres services de SVOD comme Prime Video et Disney+ accueillent des nouveautés plus ou moins nombreuses pour agrandir leur catalogue respectif. Mais les plateformes font aussi très régulièrement le ménage pour supprimer des films, séries, documentaires et émissions. Ce n'est pas pour ennuyer les abonnés, mais par simple obligation contractuelle. En général, ce qui se passe, c'est que les droits de diffusion sont négociés pour une période et lorsque celle-ci arrive à expiration, les programmes doivent être retirés au moins temporairement. C'est ce qui va se produire pour ce long-métrage qui a été couronné de succès.

Ce film qui cartonne bientôt indisponible sur Netflix

Si les sorties Netflix de la semaine apportent deux énormes nouveautés, Maestro de Bradley Cooper et Rebel Moon de Zack Snyder, les abonnés vont également devoir se presser s'ils ne veulent pas rater l'un des plus gros films de ces dernières années. Un personnage de fiction, maître du crime à Gotham City, psychopathe et ennemi juré d'une chauve-souris, vous l'avez ? Le long-métrage Joker avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro est sur le départ. « En 1981 à Gotham City, un clown atteint de troubles mentaux et en mal de reconnaissance voit sa vie basculer du côté obscur le jour où il se défend contre des agresseurs » (via Netflix).

Ici, on a plus davantage affaire à un thriller psychologique qu'à un film de super-héros classique. Batman est absent, il n'y a pas de séquences d'action ou une galerie immense de héros ou anti-héros DC, mais Arthur Fleck. Un saltimbanque qui rêve de devenir un artiste, mais qui va se heurter à la brutalité du monde. Un long-métrage plus noir que d'autres et qui a été un phénomène. Son approche lui a permis d'être plus accessible, d'intéresser plus de monde et de réaliser un record au box-office. Avec lui, le réalisateur Todd Phillips a généré plus d'1 milliard de dollars, pour un budget de seulement 55 millions de dollars. Sauf mauvaise surprise, le cinéaste peut donc être rassuré pour la suite Joker 2 : Folie à deux.

Où regarder le film Joker ?

Joker est actuellement sur Netflix, mais plus pour très longtemps. En effet, dès ce vendredi 22 décembre 2023, le film sera retiré du service de SVOD. Ca vous laisse par conséquent encore deux soirées pour le visionner avant qu'il ne soit trop tard. Le long-métrage reviendra très certainement ultérieurement sur Netflix, mais pour le coup, il n'y aucun moyen de savoir précisément quand. En revanche, certains vont pouvoir en profiter plus longuement, mais à une condition.

Joker sera retiré de Netflix ce vendredi 22 décembre 2023. Vous n'avez pas le temps de le regarder avant sa suppression ? Il y a une solution alternative. Le film DC est arrivé dans les sorties Prime Video de la semaine. C'est d'ailleurs la seule vraie nouveauté au 18 au 24 décembre 2023 avec le nouveau spectacle de Redouane Bougheraba, On m'appelle Marseille, disponible aujourd'hui. Étant donné que Joker vient d'arriver sur Prime Video, inutile de vous presser pour le visionner, mais n'oubliez pas qu'il est donc désormais accessible sur le service d'Amazon. Une petite compensation après son départ de Netflix, mais qui ne s'adressera pas à tout le monde.