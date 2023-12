Comme chaque semaine, on se retrouve pour un tour d'horizon des nouveautés Netflix des prochains jours. Et la semaine dernière, le service de SVOD s'est donné à fond en incluant à son catalogue des longs-métrages à ne pas louper : Pulp Fiction et The Social Network. Mais la plateforme a aussi joué la carte de l'inédit avec Chicken Run 2 : La menace nuggets. Une suite tout sauf ridicule d'après les retours. Dans l'univers des séries, les abonnés ont fait leurs adieux à The Crown saison 6 qui faisait office de conclusion pour le show télévisé. L'adaptation du manga culte Yu Yu Hakusho a également atterri sur Netflix, mais les critiques ont été plus divisées.

Les films Netflix du 18 au 24 décembre 2023 (S51)

Que proposent les nouveautés Netflix de décembre 2023 pour la semaine 51 ? Deux très gros films inédits débarquent à commencer par Maestro. La prochaine réalisation de Bradley Cooper qui parlera encore de musique. Après A Star is Born avec Lady Gaga, l'acteur sera aux côtés de la talentueuse Carey Mulligan (Drive) dans Maestro. Un biopic sur le chef d'orchestre Leonard Bernstein qui a composé, entre autres, West Side Story. Ce projet produit pour Netflix est nommé pour les Golden Globes 2024 dans les catégories « Meilleur film », « Meilleur acteur » et « Meilleure actrice ». Le résultat sera connu en janvier, mais il se dit déjà que Bradley Cooper pourrait décrocher un Oscar lors de l'édition 2024.

Le deuxième temps fort du 18 au 24 décembre 2023, c'est Rebel Moon. Le futur film de Zack Snyder (300, Watchmen...) qui aurait pu s'inscrire dans la saga Star Wars... si Lucasfilm n'avait pas cordialement refusé le pitch du cinéaste. À première vue, Rebel Moon est un patchwork de divers mondes déjà vus tels que La Guerre des Étoiles, Dune ou même Les Sept Samouraïs. Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, Snyder revendique une influence Kurosawa. Des références suffisantes pour être un carton ? Il y a de tous les avis. Malgré les hommages, certains reconnaissent un côté frais appuyé par le style visuel de Snyder, avec un monde intéressant, qui promet beaucoup. Mais au global, les premières critiques font plutôt état d'une catastrophe. Certains évoquent des problèmes de rythme, des CGI très inégales ou des personnages qui ne resteront pas dans les mémoires.

Les films de la semaine 50

Maestro (20 décembre)

Moi, apprivoisée ? Acte 2 (20 décembre)

Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu (22 décembre)

Mon beau-frère est un vampire (24 décembre)

Thank You, I’m Sorry (26 décembre)

Les séries Netflix de la semaine 51 avec la partie 2 d'un show inédit

Après la fin de la saison 6 de The Crown, Netflix a t-il une cartouche du même acabit pour les sorties de la semaine 51 ? Non, mais la partie 2 une série horrifique coréenne complètement inédite est en chemin : La Créature de Kyŏngsŏng. Le successeur de Sweet Home ? Les abonnés en décideront mais le casting est prometteur avec la présence de Han So-hee (My Name, Soundtrack...). « Dans le sombre Séoul colonial de 1945, un entrepreneur et une enquêtrice luttent pour leur survie et affrontent un monstre engendré par la cupidité humaine ».

La Team des 4, la première série d'animation africaine de Netflix, est de retour pour une saison 2 le 21 décembre. Ca raconte l'histoire de quatre collégiens qui tentent de survivre à l'école, comme d'autres de leurs camarades. Mais leur destin va changer le jour où ils sont enrôlés par une ancienne espionne qui veut faire d'eux des super-héros. Finis les cours de match, de français, techno ou autres, leur devoir est cette fois de sauver le monde.

Les séries de la semaine 51

Cindy la Régia : les années lycée - saison 1 (20 décembre)

La Team des 4 : Saison 2 (21 décembre)

Du sable nous renaîtrons (20 décembre)

La Créature de Kyŏngsŏng (22 décembre)

Gabriel et ses petits démons (24 décembre)

Les nouveautés documentaires et émissions Netflix (S51)

Pas de documentaires dans les sorties Netflix de la semaine 51, mais un stand-up : Trevor Noah Where Was I. « Le lauréat d'un Emmy Award Trevor Noah raconte comment apprendre l'allemand, dire du mal des morts, juger les gens dans les films d'horreur et manger indien en Écosse ». Après le spectacle de l'humouriste sud-africain, place à de téléréalité avec Love is Blind : Brésil Oui et après ? Il ne s'agit pas d'une nouvelle saison mais d'un épisode spécial bilan et retrouvaille avec d'anciens candidats de cette déclinaison au Brésil. Dès l'année prochaine, l'émission sera d'ailleurs dans les nouveautés Netflix de janvier 2024 avec la variante qui se déroule en Suède.

Les docs et émissions de la semaine 51

Trevor Noah: Where Was I (19 décembre)

Love Is Blind : Brésil – Oui, et après ? (20 décembre)