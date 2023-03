Fort de son succès avec plus de 20 millions de joueurs, le Smash Bros-like avec Batman, Harley Quinn, Superman ou encore Arya Stark (Game of Thrones), va fermer ses serveurs.

Vous appréciez vos parties endiablées sur MultiVersus ? Profitez-en car ça ne va pas durer. Warner Bros. va en effet débrancher la prise de son jeu de baston. Définitivement ? Temporairement ? On vous explique tout sur cette décision de l'éditeur.

Les serveurs de MultiVersus ferment leurs portes

Qu'est-ce que MultiVersus pour celles et ceux qui seraient passés à côté ? L'alternative de Warner Bros. à Super Smash Bros. Ultimate avec des héros tout aussi iconiques. Le casting comprend des héros DC tels que Batman, Superman, Wonder Woman ou Harley Quinn, Arya Stark de Game of Thrones, Bugs Bunny, Tom & Jerry ou encore Rick et Morty.

Mais quelques mois après sa sortie, MultiVersus annonce qu'une page va se tourner et que ses serveurs fermeront à compter du 25 juin 2023. Pourquoi supprimer un jeu qui avait trouvé son public, malgré une fuite de joueurs ? Pour mettre fin à la phase de bêta dans lequel ce dernier était, et revenir dans quelques mois avec le plein de nouveautés.

Bonjour à tous, C'est Tony de Player First Games. Je vous adresse ce message pour vous remercier, au nom de toute l'équipe de MultiVersus, de votre soutien pendant notre bêta ouverte. Nous avons été fiers de voir l'intérêt et l'enthousiasme de la communauté, ainsi que vos commentaires qui nous ont été précieux. Nous sommes honorés des récompenses que le jeu a reçues et nous sommes ravis de voir le plaisir que les joueurs ont éprouvé en y jouant. Notre bêta ouverte a été riche en enseignements et un tremplin vers la prochaine phase de MultiVersus. Afin de bien faire les choses, nous fermerons la beta ouverte le 25 juin 2023. Dans le cadre de ce processus, nous arrêterons les mises à jour et nous mettrons hors service le jeu, dans le but de préparer le lancement de MultiVersus qui est prévu pour début 2024. Via le site officiel.

Crédits : Steam.

Un retour en 2024 avec des changements

MultiVersus s'arrête donc temporairement pour sortir en version finale dès le premier trimestre 2024. Pas de date précise sur le retour, mais on devrait en savoir plus à mesure que le lancement se rapproche. En revanche, on a déjà un avant-goût des axes d'améliorations décidés par le studio pour faire progresser leur jeu de combat en mode brawler.

Nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Nous avons une vision plus claire de ce sur quoi nous devons mettre l'accent comme la cadence de sortie de nouveaux personnages, cartes et modes pour vous offrir différentes façon de profiter du jeu, ainsi qu'un netcode mis à jour et plus d'améliorations en ce qui concerne le matchmaking. Aussi, nous allons retravailler le système de progression en nous appuyant sur vos retours, et chercher de nouvelles manières pour rejoindre vos amis. Durant cette transition, tous les modes et fonctionnalités en ligne seront indisponibles. Vous pourrez accéder à la salle d'entraînement hors ligne, aux match locaux, à vos personnages et objets cosmétiques de ces modes. Lorsque MultiVersus reviendra l'année prochaine, nous nous assurerons également que l'ensemble de votre progression et de votre contenu soient transférés. Via le site officiel.

Même si cet arrêt de MultiVersus pourra décevoir, au moins, les joueurs ne perdront rien de ce qu'ils ont acquis ces dernières semaines. Et ce sera l'occasion d'aller passer de s'exercer dans le dojo du jeu pour revenir plus fort que jamais.

Crédits : Steam.

Tout ce qu'il faut savoir sur l'arrêt de MultiVersus

Sur son site officiel, MultiVersus a donné des détails complémentaires. Ainsi, si vous voulez jouer hors ligne aux modes Entraînement et Match locaux, il va falloir télécharger l'application avant le 4 avril 2023. Après cette date, il ne sera plus possible de récupérer le jeu sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ou PC, et l'achat de Gleamium - la monnaie in-game - sera également désactivé. Bien sûr, comme précisé plus haut, si vous avez déjà MultiVersus ou que vous l'obtenez avant le 4 avril 2023, il sera jouable hors ligne jusqu'au 25 juin 2023.

Autre information qui concerne le Battle Pass Saison 2 : jusqu'à l'arrêt temporaire du jeu, des missions quotidiennes seront ajoutées pour gagner davantage de points. Enfin la progression, le contenu acheté ou remporté à la sueur de votre front, les Gleamiums en stock, les jetons Battle Pass, les tickers de personnages et les objets seront disponibles dès le lancement de MultiVersus début 2024.