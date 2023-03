A 43 ans, Justin Roiland s'est fait un sacré nom dans l'industrie du divertissement. En 2013, il a participé à la création de Rick et Morty, aux côtés de Dan Harmon. Plus récemment, lui et son studio Squanch Games ont développé High on Life, un FPS à succès sur Xbox et PC. Mais depuis deux mois, l'homme est dans la tourmente. Visé par de graves accusations de la part de son ex-femme, il a eu affaire à la justice. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne, comme il le révèle via son compte Twitter.

Les accusations à l'encontre de Justin Roiland abandonnées

Accusé de violences conjugales par son ex-femme, Justin Roiland n'a cessé de clamer son innocence. La justice a finalement pris son parti, rejetant les accusations en raison d'un manque de preuves concrètes. Satisfait de cette décision, l'homme a publié un message sur Twitter. Il y fait part de son soulagement, mais également de sa colère envers l'accusatrice et les personnes l'ayant jugées sans connaître les tenants et aboutissants de l'affaire, en clamant "justice".

J'ai toujours su que ces accusations étaient fausses, et je n'ai jamais douté que ce jour arriverai. Je suis heureux que cette affaire ait été classée sans suite. Mais, même temps, je suis toujours profondément secoué par les horribles mensonges à mon sujet durant cette période. Je suis surtout déçu que tant de gens soient si prompts à jugés sans connaître les faits, en se basant uniquement sur les paroles d'une ex aigrie qui tente de contourner la loi et et de me "cancel". Le fait que ça ait pu fonctionné, même en partie, est honteux. Quoi qu'il en soit, maintenant que l'affaire est légalement terminée, je suis déterminé à aller de l'avant et à me concentrer à la fois sur mes projets créatifs et sur la restauration de ma réputation.

La réputation du co-créateur de Rick et Morty entachée

Depuis janvier Justin Roiland est accusé "d'agression, coups et blessures domestiques avec lésions corporelles, fausse séquestration par la menace, violence et fraude". Il n'a cessé de clamer son innocence depuis, mais l'ensemble de ses collaborateurs a choisi de se séparer de lui. Ainsi, il s'est vu forcé de présenter sa démission au studio Squanch Games. Fondé en 2016, c'est lui qui a développé High on Life. Le FPS paru en décembre 2022 avait créé le buzz avec son ton complètement loufoque. Justin Roiland a également été écarté de la production de Rick et Morty, dont il avait participé à la création.,