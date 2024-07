C’est le petit nouveau dans la grande famille des mastodontes de la SVOD, Max est arrivé chez nous en juin dernier, et il ne compte pas se laisser faire. Comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+, la plateforme met les bouchées doubles cette semaine. D’ailleurs, Max pourra compter sur le retour d’une série tout ce qu’il y a de plus légendaire. Un véritable monument incontournable du petit écran.

Tous les films Max de la semaine du 1 au 7 juillet

Mais avant de parler séries, parlons films puisqu’ici aussi Max met le curseur au… max.

Blague à part, dès le 1er juillet, les hostilités sont lancées sur la plateforme avec plusieurs films très appréciés comme le blockbuster En Eaux Troubles avec Jason Statham et un requin gigantesque. Un film déjanté, complètement hors sol, mais efficace et divertissant. Mais on aura aussi le droit à de la comédie romantique avec l’excellent Crazy Stupid Love dans lequel se croisent Ryan Gosling (La La Land), Emma Stone (La La Land aussi) et Steve Carell (La La… non, lui c’est la star de The Office).

Enfin, un peu de culte avec Les Brigades du Tigre, un film qui a pris quelques rides, certes, mais qui tient encore la route. Les amoureux de la série Friends pourront aussi retrouver The Reunion, une émission sous le signe des retrouvailles pour tout le casting avec une tonne d’anecdotes et quelques larmes. L’une des dernières apparitions du génialissime Matthew Perry d’ailleurs.

1/07 Friends the Reunion - Documentaire sur la série cultissime Tour de France – à suivre avec Eurosport Boule et Bill - une comédie bien de chez nous ! Je Reste ! 38 Temoins Crazy Stupid Love - Une comédie romantique avec un casting 5 étoiles ! Game Night Date Limite En Eaux Troubles - un requin géant et Jason Statham sont hors d'un bateau… D’où l’on vient

4/07 Cocktails sans Frontières avec Shay Mitchell - Documentaire

5/07 Les Brigades du Tigre - Un film culte



Toutes les séries de la semaine du 1 au 7 juillet

Friends, que l’on retrouvera également en série sur Max dès cette semaine. Après avoir disparu de Netflix le mois dernier, la sitcom la plus légendaire des années 90-2000 est de retour sur la nouvelle plateforme SVOD. Impossible de passer à côté de cette série incontournable qui a inspiré des générations de sitcoms après elle. Pour le reste, c’est assez maigre en nouveautés. Max est encore jeune après tout et le catalogue est déjà archi chargé. Cette semaine toutefois, n’oubliez pas vos rendez-vous hebdo avec un nouvel épisode de la saison 2 de House of the Dragon et un épisode de Suicide Squad Isekai, une série animée sur les fous furieux de DC qui est déjà plutôt appréciée par les fans d’ailleurs. À surveiller.