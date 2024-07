Disney+ mise tout sur un film ultra culte cette semaine, et le retour d'une série très appréciée et bourrée d'humour. De quoi bien débuter l'été.

Avec le soleil, Disney+ dégaine ses premières nouveautés de juillet cette semaine, et c’est pareil avec toutes les plateformes SVOD. Que ce soit Netflix, Prime Video ou encore le petit nouveau Max, vous aurez de quoi faire.

Disney+ est toutefois quelque peu discret pour débuter l’été. Les nouvelles sorties seront peu nombreuses cette semaine, mais on note tout de même la présence d’un film vraiment culte, qui s’inspire d’une comédie musicale qui l’est encore plus.

Tous les films Disney+ de la semaine du 1 au 7 juillet

West Side Story, vous connaissez forcément ce nom. Mentionné dans de très nombreux films et séries, il s’agit d’une comédie musicale et romantique, qui a traversé les âges. Si bien que le grand réalisateur Steven Spielberg a décidé de la revisiter en film en 2021. Un long métrage félicité par la presse et par les spectateurs qui l'ont érigé au rang de film absolument immanquable. Si vous ne l’avez pas encore vu, c’est donc le moment ou jamais puisque le film débarque dès cette semaine sur Disney+.

La seconde sortie marquante, et unique autre film à rejoindre le catalogue, est un polar d’Agatha Christie, Mort sur le Nil. Un film d’enquête d’Hercule Poirot qui devra résoudre un crime en pleine croisière. Une comédie policière efficace portée par un casting 5 étoiles avec notamment Gal Gadot (Wonder Woman) ou encore Emma Mackey (Sex Education) et Kenneth Branagh (Oppenheimer).

1/07 West Side Story - une nouvelle adaptation de la célèbre comédie musicale, c'est juste culte

5/07 Mort sur le Nil - film thriller



Toutes les séries de la semaine du 1 au 7 juillet

En plus de ces deux films, quelques séries arrivent sur Disney+ dans les prochains jours. La saison 2 de Not Dead Yet avec Gina Rodriguez (Jane the Virgin) arrive enfin et devrait ravir les fans d’ailleurs, tandis que les petits et grands enfants pourront profiter de la série d’animation Ariel : Histoire de Sirène qui, comme son nom l’indique, tournera autour de la fameuse Petite Sirène.

Enfin, un drama coréen fera son entrée sur la plateforme, Red Swan, qui nous plongera dans un pêle-mêle d’histoires d’amour, d’argent, de pouvoir et de manipulation. Du bon gros drama comme on les aime.