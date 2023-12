HBO vient de diffuser la toute première bande-annonce de la saison 2 de House of the Dragon. Une suite avec la vengeance et la revanche en toiles de fond.

Alors que le tournage de la saison 2 de The Last of Us débutera en février prochain, HBO prépare l’arrivée de la suite de sa série phénomène : House of the Dragon. Le spin-off de Games of Throne avait été un véritable carton réunissant environ 29 millions de spectateurs américains chaque semaine. Le géant du divertissement compte bien réitérer cette prouesse avec sa suite. Justement, une première courte bande-annonce de la saison 2 vient d’être dévoilée à l'occasion du CCXP au Brésil.

Premier trailer pour la saison 2 de House of the Dragon

Œil pour œil, feu pour feu… Les deux premières affiches de la saison 2 annonçaient la couleur. Il y aura de la vengeance dans l’air à Westeros, alors que les deux anciennes meilleures amies Alicent Hightower (Olivia Cooke) et Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) vont débuter entre elles une guerre sans merci. Le meurtre de son petit par le sociopathe Aemond ne restera visiblement pas impuni et la prétendante au Trône a soif de justice et de sang. C’est en toute logique que le clan Targaryen apparaît plus déchiré que jamais dans la première bande-annonce de la saison 2 de House of the Dragon.

Cette vidéo pose clairement l'ambiance et les enjeux de cette nouvelle saison. Il faudra s’attendre à des complots, des trahisons, des combats, des meurtres, des rebondissements, de l'amour, de l'amitié, des alliances et évidemment des chevauchées à dos de dragons. Les spectateurs devraient donc continuer de découvrir les événements majeurs de la célèbre Danse des Dragons, la guerre civile qui a déchiré la maison Targayren. Reste à voir si elle couvrira l'ensemble de cette époque ou seulement une partie.

Toujours aucune date de sortie précise. House of the Dragon 2 sera donc disponible à l’été 2024 sur HBO, mais sur Prime Video via le Pass Warner en France.