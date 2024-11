Ce n'est plus une surprise : Mass Effect va avoir droit à sa propre série grâce à Amazon. Et déjà, une rumeur grandit quant au potentiel acteur qui incarnerait le Commandant Shepard.

La série Mass Effect d’Amazon avance doucement, et les fans se demandent qui incarnera le légendaire Commandant Shepard. Une rumeur laisse entrevoir une possibilité surprenante : une véritable star que personne n'avait vu venir. Bien sûr, tout ceci reste à prendre avec des pincettes, ce ne sont pour l'instant que des spéculations. Mais après tout, pourquoi pas ?

Une star improbable dans Mass Effect ?

Dernière rumeur en date : John Cena, la star du catch devenue acteur, pourrait être en lice pour le rôle principal. Cette possibilité a pris de l’ampleur après que Cena a posté une image de Mass Effect sur son compte Instagram, suivi par plus de 20 millions de personnes. Ce geste a rapidement enflammé la communauté, qui se demande si l'acteur n'aurait pas un lien avec la série à venir.

Pourquoi ce choix serait-il logique ? D’abord, Cena et le scénariste de la série, Daniel Casey (auteur de Fast & Furious 9), ont déjà travaillé ensemble. Cena joue le méchant principal dans Fast 9, et leur bonne entente pourrait ouvrir la voie à une collaboration sur Mass Effect. De plus, coïncidence amusante : Shepard et Cena partagent le même prénom, John. De quoi donner matière à spéculer.

Les fans, divisés, imaginent Cena soit en Shepard imposant, soit dans un autre rôle, comme celui de Wrex, le Krogan au physique massif et à la voix rauque. D’autres pensent qu’il pourrait n’avoir aucun lien avec le projet et que sa publication était peut-être juste un clin d'œil à un jeu qu’il apprécie. Pourtant, le timing de cette publication a de quoi intriguer.

L’adaptation de Mass Effect en série est très attendue. L’univers, connu pour ses choix moraux, ses personnages mémorables et son histoire profonde, a une base de fans exigeante. Qu’il s’agisse de John Cena ou d’un autre acteur, le casting de Shepard sera crucial. Pour l’instant, Amazon garde le mystère, laissant les fans dans l'attente et l’excitation de découvrir qui prendra les commandes de cette galaxie en série.

Source : Instagram