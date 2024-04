Marvel a fait un peu de ménage dans son calendrier et ses travaux en cours. La situation s'améliore pour Thunderbolts, le long-métrage à la Suicide Squad avec Harrison Ford, Florence Pugh ou encore David Harbour, mais tous les prochains films ne sont pas encore sauvés d'affaire. Un certain Avengers 5 The Kang Dynasty est toujours dans l'incertitude la plus totale quant à son casting. Aussi bien derrière que devant la caméra. En attendant des nouvelles, les plans pour un projet non divulgué jusqu'à maintenant se confirment davantage.

Un nouveau projet Marvel Studios a leaké

Le MCU de Marvel Studios n'est pas près de tirer sa révérence et Deadpool 3 devrait même relancer la machine. Après plusieurs flops consécutifs, la maison des super-héros doit reprendre des couleurs au plus vite et doit assurer le développement des phases à venir. Si plusieurs projets sont déjà connus, l'un d'eux n'a pas encore été officialisé, même si Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a déjà fait des commentaires dessus. Durant une interview avec Entertainment Tonight, l'homme a déclaré être sur quelque chose avec l'ancienne interprète de Black Widow. « Nous faisons ce projet avec Scarlett Johansson » a t-il dit.

L'année dernière déjà, Scarlett Johansson avait confirmé l'information, mais en précisant que cela avait pris du retard en raison de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. « C'est toujours en cours, oui. C'est toujours le cas, mais pas actuellement puisque rien ne se passe en ce moment. Nous sommes tous en quelque sorte dans une position d'attente, en attendant la fin de la grève des scénaristes, et celle des acteurs. Juste avant la grève, nous étions en train de développer ce projet, mais maintenant tout est au point mort » (via ComicBook).

Une série Disney+ produite par Scarlett Johansson

Depuis de l'eau a coulé sous les ponts et tout le monde a pu reprendre son travail. Ce projet Marvel est donc de retour sur les rails et il n'est plus si secret que cela. Courtney Baker, creative executive chez Marvel Studios, a révélé sa nature sur son profil LinkedIn comme découvert par Nexuspointnews. « Exécutif sur le projet TV non dévoilé de Scarlett Johansson sur Disney+ » pouvait-on lire avant que la publication ne soit mise à jour. Il ne s'agit par conséquent pas d'un film, mais bien d'une série. Si rien ne change, l'actrice ne jouera en revanche pas dedans. En effet, elle arbore cette fois la casquette de productrice et travaille en étroite collaboration avec Kevin Feige sur cette série Marvel pour Disney+. Vers un show avec Florence Pugh, la nouvelle Black Widow ? Les paris sont ouverts !