Marvel traverse une passe difficile après plus d'une décennie de succès. Les films et certaines séries Disney+ n'ont pas réussi à viser juste. Le public a par exemple boudé Ant-Man et la Quête Quantumania ainsi que The Marvels, tandis que le show TV She-Hulk s'est notamment fait étrillé pour ses effets visuels ratés. Et en coulisses, la situation est encore extrêmement instable puisque Thunderbolts vient de perdre l'actrice Ayo Edebiri qui a été remplacée par Geraldine Viswanathan. De son côté, Avengers 5 n'a plus de réalisateur et hésite toujours à supprimer complètement le grand méchant Kang. Ce n'est bien entendu qu'un échantillon des problèmes rencontrés par Marvel et son MCU, mais Deadpool 3 pourrait avoir un effet très positif.

Deadpool 3, une future tuerie au secours de Marvel et du MCU ?

Les deux premiers Deadpool font incontestablement partie des meilleurs films Marvel jamais sortis. Ryan Reynolds y a mis tout son amour pour le personnage et ça se ressent à l'écran. Deadpool 3 devra par conséquent être aussi bon que ses prédécesseurs, si ce n'est meilleur. Et si toutes les rumeurs, ou au moins certaines, se confirment alors le spectacle devrait être au rendez-vous. Les blagues graveleuses devraient encore s'enchaîner et la violence pourrait être plus présente qu'auparavant.

En plus des griffes en adamantium de Wolverine qui vont faire des dégâts, il se murmure que Dents-de-Sabre viendrait participer à la boucherie Deadpool 3. Mais ce n'est pas tout, selon un autre bruit de couloir, Hugh Jackman pourrait retrouver Dafne Keen. C'est qui ? L'actrice qui joue Laura Kinney, alias K-23, dans l'excellent Logan. Et il est même possible qu'un personnage culte, moins violent, soit aussi au casting. À voir.

Mais le plus terrifiant dans l'histoire, ce sera la présence de Dogpool. Depuis la première photo diffusée sur la toile, Ryan Reynolds a confirmé que ce n'était pas une blague et que le membre de la Deadpool Corp sera dans Deadpool 3. Tout semble réuni pour un cocktail explosif ? Pour le réalisateur Matthew Vaughn (Kick-Ass, Kingsman), cet épisode va tout changer pour le MCU à un point inattendu. « Les bribes dont j'ai eu connaissance sont incroyables. Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont sur le point de sauver l'univers entier Marvel ». On le saura à partir du 24 juillet 2024, date de sortie française du long-métrage. Ca vous laisse le temps de vous préparer à la future tuerie... ou peut être déception...