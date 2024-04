Avengers 5 est certainement la meilleure illustration du bazar en cours chez Marvel. Cela fait des mois et mois que l'on entend tout et son contraire à son sujet. Mais pour le coup, ce n'est pas entièrement de la faute de la maison des super-héros. Les problèmes judiciaires de Jonathan Majors, qui a été reconnu coupable de violences domestiques sur son ex-compagne et condamné pour cela, ne fait plus partie du MCU. Et c'est un énorme souci pour l'univers cinématographique puisqu'il a été introduit en tant que Kang, l'un des prochains grands méchants.

Un réalisateur inattendu pour Avengers 5 ?

Oubliez Avengers The Kang Dynasty, Disney et Marvel Studios ont renoncé à ce titre. Une décision qui est tout sauf quelconque et qui va avoir de grosses répercussions. En faisant cela, les sociétés désavouent le grand méchant pourtant introduit dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Alors après le flop d'Ant-Man 3, on peut se dire que ce n'est pas grave étant donné que « personne » n'a vu le film. Sauf que l'antagoniste apparaît aussi dans la série Loki sur Disney+. Une présence qui ne fait que confirmer les plans initiaux de Marvel. Mais après l'affaire Jonathan Majors, la firme aux grandes oreilles n'a plus d'autre choix que de rétropédaler.

Pour l'heure, Kang semble donc avoir été complètement effacé d'Avengers 5 et de l'ensemble du MCU. Malgré tout, le journaliste Daniel Richtman persiste en affirmant que le vilain serait encore dans les parages. Si c'est le cas, un recast aurait obligatoirement lieu. Mais selon lui, ce ne serait pas nécessairement le méchant principal dans la mesure où il pourrait partager l'affiche avec quelqu'un d'autre. Qui donc ? Plusieurs choix sont possibles, mais une rumeur voulait que Marvel ait envisagé Docteur Doom.

Mais apparemment, la maison des super-héros aurait également fait un autre choix risqué pour Avengers 5. D'après le journaliste Jeff Sneider, qui est plutôt fiable, Marvel serait à la recherche d'un réalisateur qui n'a jamais produit de film pour le MCU auparavant. Une déclaration qui laisse entendre que le cinéaste pourrait même n'avoir aucune expérience avec des super-héros également. Et pour un tel blockbuster, ce serait un gros risque... mais peut-être payant. Marvel espère peut-être trouver une perle capable d'offrir un autre souffle à Avengers 5, et à l'univers cinématographique dans son ensemble. Maintenant, reste à voir quelle personnalité d'Hollywood acceptera ce projet encore bancal. À vos pronostics !