Dire qu’Hogwarts Legacy était attendu est un doux euphémisme. Le jeu d’Avalanche Studios était connu de tous même au fin fond de la campagne, là où les téléphones captent mal et où la 4G n’existe même pas (oui, c’est vrai).

Il faut dire que le jeu a fait énormément parler, déjà parce qu’il s’inspire d'une des franchisés les plus lucratives et les plus populaires de ces 20 dernières années, Harry Potter, mais on en a aussi entendu parlé à cause des nombreuses polémiques qui se sont engouffrées dans son sillage, à cause ici aussi de la licence dont il tire son univers, plus précisément à cause de la romancière qui lui a donné vie. Malgré tout, Hogwarts Legacy n’a pas perdu en popularité, bien au contraire. Les premiers chiffres viennent de tomber et il enterre absolument toute la concurrence. C'est un carton.

Hogwarts Legacy s'envole sans Hippogriffe

En deux semaines, quinze petits jours, Hogwarts Legacy s’est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires et a engrangé pas moins de 850 millions de dollars. C’est énorme d’autant que le jeu n’est pour le moment disponible que sur PS5, Xbox Series et PC.

À titre de comparaison, Elden Ring, autre carton monumental récent, avait franchi la barre des 12 millions en un peu plus de deux semaines, mais en étant disponible sur tous les supports (sauf sur Switch). God of War Ragnarok quant à lui, exclusivité Sony dispo sur PS5 et PS4, s’est écoulé à un peu plus de 11 millions d'unités en 3 mois environ.

Donc oui, Hogwarts fait partie des grands et talonne de près les mastodontes annuels comme Call of Duty et FIFA. Pour rappel Modern Warfare 2 avait fait un poil mieux en 2022 en atteignant le cap du milliard de dollars pile-poil 15 jours après sa sortie.

Hogwarts Legacy devrait d’ailleurs continuer d'empiler de nombreux millions supplémentaires dans les mois à venir, d’autant qu’il sortira sur PS4 et Xbox One au mois d’avril, puis sur Nintendo Switch d’ici cet été. En réalité, cartonner, ce n'est pas sorcier. Enfin si du coup.