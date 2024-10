C'est désormais monnaie courante : PlayStation s'est enfin ouvert à l'écosystème PC. Le constructeur propose maintenant, en sortie décalée, ses exclusivités à tout un nouveau public. Le dernier gros titre à avoir eu droit à son portage n'est autre que God of War Ragnarok, deuxième opus de la saga nordique de Kratos. Arrivé en septembre dernier sur ces nouvelles machines, il s'optimise donc continuellement. Le patch 6 vient justement d'être déployé, on vous donne tous les détails.

God of War Ragnarok encore plus stable sur PC

Quand on développe pour les consoles de salon ou portables depuis trente ans, le portage PC demande un savoir-faire à acquérir. Par conséquent, Sony met les moyens et s'accompagne de studios experts en la matière. C'est le cas pour God of War Ragnarok, qui a bénéficié du soutien de Jetpack Interactive. Le jeu est ainsi sorti moins “cassé” que d'autres exclusivités PlayStation, impressionnant même par ses graphismes. Pour autant, il doit continuer de s'améliorer encore pour être parfaitement optimal.

Ainsi, GoW Ragnarok a reçu, pas plus tard que la semaine dernière, une nouvelle mise à jour. Celle-ci vise à résoudre plusieurs bugs d'affichage et de plantage. Mais, il doit aussi servir à améliorer les performances des PC équipés de processeurs AMD Zen1 et Zen2. En somme, sur ces CPU plus anciens, il vient pallier certaines limitations techniques. après l'installation du Patch 6, le jeu devrait donc être encore plus confortable.

© Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment

Notes du patch 6 de GoW Ragnarok

Correction d'un dysfonctionnement de l'interface utilisateur lors de l'ouverture de certaines pages du journal.

Correction d'un crash qui pouvait se produire lorsque les contrôleurs étaient désactivés ou activés en succession rapide.

Résolution d'un plantage qui se produisait à divers endroits de Vanaheim.

Amélioration des performances des processeurs AMD Zen1 et Zen2 dans les zones où le jeu était limité par le processeur.

Augmentation de la tessellation dans “Entre les royaumes” pour revenir à la qualité PS5. Notez que le problème de performance lié à la tessellation est résolu avec les pilotes NVIDIA 565.90 ou plus.

Plus de problème de verrouillage entre les cibles lorsque l'on utilise la souris, celui-ci ne “rebondira” plus sera désormais « collant », nécessitant plus d'efforts pour changer de cible.

Correction d'un problème où les indicateurs d'attaque ne semblaient pas corrects lors de l'utilisation de la génération d'images.

Correction d'un problème où l'audio des dialogues cinématiques était plus faible que prévu.