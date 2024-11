Warner Bros et HBO ne vont pas lâcher Game of Thrones de sitôt. Plusieurs nouvelles séries, qui n'aboutiront peut-être pas toutes, sont en développement. Après la rumeur, Casey Bloys, le patron de la chaîne et de la plateforme SVOD Max, a aussi confirmé le développement d'un long-métrage. Mais pour l'instant, ce projet est à un stade très précoce, donc il n'y a aucune information supplémentaire. Pour accompagner la série A Knight of the Seven Kingdoms, qui sera disponible en 2025, il y aura également un nouveau jeu.

Le jeu Game of Thrones Kingsroad annoncé en vidéo

Un nouveau jeu Game of Thrones Kingsroad a été dévoilé, mais vous allez déchanter. Il ne s'agit pas du MMORPG qui a leaké cette année, ou même d'un titre ultra ambitieux sur consoles et PC, mais d'un jeu mobile iOS et Android. Un soft d'action si l'on en croit la première bande-annonce qui mélange cinématiques et extraits de gameplay, avec Jon Snow, ses compagnons de la Garde de Nuit, des géants et surtout des Marcheurs Blancs. Le Roi de la Nuit (Night King) attend même de se faire corriger.

Ce jeu Game of Thrones Kingsroad est lié à la série puisque l'apparence de Jon Snow est basée sur celle de son acteur Kit Harrington. Comme son nom l'indique, on retrouve la Route Royale, qui va notamment jusqu'au mur, et peut-être Châteaunoir, le haut-lieu de la Garde de Nuit. Game of Thrones Kingsroad est développé par le studio sud-coréen Netmarble et sera donc disponible dès l'année prochaine sur iOS et Android.

Pour le reste, on n'en sait pas plus, car l'annonce ne révèle pas plus de détails, et le site officiel ne comporte que cette première bande-annonce. Par le passé, il y a déjà eu plusieurs adaptations vidéoludiques, notamment avec Game of Thrones A Telltale Games Series, mais aucune d'entre elles n'a marqué les esprits. Et pas sûr que celle-ci ne change quelque chose à première vue...

Source : site offiel GoT Kingsroad.