Elden Ring lui aussi profitera de la PS5 Pro pour se refaire une petite santé, mais n'espérez pas non plus de grosses folies..

La PS5 Pro fait énormément parler d’elle et la colère des joueurs n’est toujours pas retombée. Beaucoup pensent toujours que 800 € pour une console, tout aussi puissante soit-elle, c’est trop. En parallèle, la machine de Sony commence à révéler ses secrets, notamment en passant sous l'œil expert de Digital Foundry, spécialiste dans le domaine. Après nous avoir assuré que les technologies embarquées par la console étaient clairement game changer, et que FF7 Rebirth est tout simplement sublime, c’est concernant le GOTY de FromSoftware, Elden Ring, que de nouvelles révélations ont été faites.

Des experts passe au crible les capacités de la PS5 Pro

Elden Ring est un jeu artistiquement sublime, mais il a quelques problèmes techniques qui persistent toujours deux ans après sa sortie, notamment sur console. Pointé du doigt, le framerate qui ne tient pas toujours ses promesses que l’on soit en mode qualité, ou en mode performance, normalement plus fluide. Dans le dernier numéro de DF Direct Weekly, plusieurs des spécialistes de Digital Foundry ont examiné de près les spécificités promises par la PS5 Pro et ont effectué toute une batterie de tests en se reposant sur un PC aux performances équivalentes à la future console de Sony. Les résultats ne sont donc pas des plus précis, mais ils donnent une bonne idée de ce dont sera capable la machine, dans les grandes lignes.

Lors de leurs phases de tests, ils ont mis Elden Ring sur la table des opérations, cherchant à voir s’il y aurait, ou non, des améliorations natives que pourrait offrir la PS5 Pro, et c’est bien le cas. Pour rappel, la PS5 Pro sera capable de booster nativement tous les jeux qu’elle lira et ce même sans patch d’optimisation. Cette particularité permettra, sur le papier, de gratter un peu plus d'images par seconde sur la plupart des jeux déjà disponibles, et ceux à venir. D’après les tests de DF, Elden Ring en profitera lui aussi, mais pas autant que prévu non plus.

Artistiquement, c'est déjà une claque. Alors si la PS5 Pro peu nous permettre d'aller encore plus loin... on prend !

Elden Ring plus beau que jamais... ou presque

Les experts de DF affirment que le mode performance d’Elden Ring pourrait enfin tenir ses promesses d’offrir du 60 fps constant. Une excellente chose qui devrait grandement changer la vie des joueurs puisque oui, aussi bon soit Elden Ring, les chutes de framerate sont relativement fréquentes mine de rien, et parfois même en plein combat.

Malheureusement, sans patch adéquat, le mode qualité serait visiblement incapable d’atteindre un tel niveau de fluidité, en tout cas sur le papier. Digital Foundry tempère toutefois en indiquant que la PS5 Pro recèle possiblement quelques surprises qui pourraient permettre d’améliorer davantage l’expérience, mais en l’état, d’après leurs mesures, rien n’est sûr.

On n’est en revanche pas à l’abri qu’Elden Ring reçoive un petit patch PS5 Pro avec de nettes améliorations graphiques. Pour le moment, il ne fait pas partie de la liste des jeux optimisés PS5 Pro à la sortie Le jeu de FromSoftware pourrait en profiter pour s’offrir une seconde jeunesse dans la foulée et relancer son intérêt auprès de certains joueurs refroidis par ses quelques écueils techniques. Rendez-vous le 7 novembre prochain pour la sortie de la PS5 Pro pour en avoir le cœur net. D’ici là, sachez qu’Elden Ring reste évidemment disponible sur PS5, Xbox Series et PC, tout comme son DLC L'Ombre de l'Arbre Monde.

Source : Digital Foundry