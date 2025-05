À l'image de Netflix, Prime Video et Disney+, la plateforme SVOD Max se met à jour en cette nouvelle semaine avec quelques films et séries pour occuper ses abonnés. Avant de voir les inédits, on vous rappelle que le service de streaming vidéo a frappé un grand coup la semaine dernière avec un large focus sur le réalisateur Quentin Tarantino. Depuis quelques jours, Jackie Brown, Reservoir Dogs ainsi que Kill Bill Volume 1 & 2 sont disponibles aux côtés d'Ali, Gangs of New York et Aviator.

Tous les films Max du 12 au 18 mai 2025

Les abonnés Max ont donc bien mangé avec les nouveaux longs-métrages du 5 au 11 mai 2025. Ce ne sera pas aussi riche pour cette nouvelle semaine du 12 au 18 mai 2025, mais il y a quand même des choses à savourer avec l'une des plus grandes œuvres de cyberpunk et de science-fiction de tous les temps : Ghost in the Shell. Le film d'animation cultissime de Mamoru Oshii adapté du manga du même nom. Un bijou qui se doit être vu par tout le monde.

Warner Bros offrira également l'une de ses productions maison les plus récentes avec Wonka, le film avec Timothée Chalamet qui raconte l'histoire du chocolatier excentrique Willy Wonka. Ca ne vaut pas Charlie et la Chocolaterie de Tim Burton, mais le long-métrage a été très bien accueilli. Dans les sorties Max de la semaine, il y aura aussi le western Seraphim Falls avec Liam Neeson et Pierce Brosnan, ainsi que la comédie Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson et Helen Hunt.

13/05 Wonka

14/05 Seraphim Falls

16/05 Ghost in the Shell (1995) - film d'animation Ce que veulent les femmes



Toutes les séries du 12 au 18 mai 2025

Quelles sont les séries à ne manquer dans les sorties de la semaine sur Max ? Autant être clair, ce sera moins fourni que la semaine passée. Il y aura pas mal de documentaires à l'instar de Trois mères en deuil : Qui a tué nos enfants ? ou de Le monde de Baylen Saison 1. Une émission qui suit le quotidien d'une jeune adulte atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Josh Gates partira quant à lui à la recherche de nouveaux trésors perdus dans la saison 14 de son propre show télévisé.

En plus de nouvelles sessions sportives, les ajouts Max du 12 au 18 mai 2025 comprennent le lancement de la saison 1 de la série Duster. « Dans le sud-ouest des États-Unis, au cœur des années 1970, un chauffeur travaille pour un syndicat du crime en pleine ascension. Mais les choses tournent au chaos absolu lorsqu’une jeune agente du FBI déterminée débarque en ville avec une seule mission : faire tomber l’organisation ».

12/05 Trois mères en deuil : Qui a tué nos enfants ? - série documentaire Tro Bro Leon 2025 - en exclu avec Eurosport

14/05 Josh Gates et les Trésors Perdus - saison 14 - divertissement

15/05 Le monde de Baylen - saison 1 - divertissement

16/05 Duster - saison 1 UCI Mountaine Bike World Series - du 16 au 18 mai 2025 - en exclu avec Eurosport



Source : Warner.