Disney+ ajoute un très gros film à son catalogue et pas des moindres. C'est le dernier volet d'une licence ultra culte et en prime il est vraiment très bon !

Qui dit nouvelle semaine dit forcément nouveautés sur Disney+, Prime Video, Netflix et Max, les plateformes SVOD les plus utilisées chez nous. Cette semaine sur la plateforme aux grandes oreilles on retrouvera une série à succès très populaires, Abbott Elementary, mais aussi et surtout un blockbuster qui a fait sensation à sa sortie en plus d’offrir une seconde jeunesse à l’une des licences de science-fiction les plus marquantes de l’histoire.

Le film Disney+ de la semaine du 12 au 18 mai 2025

Il y a de ça un petit moment maintenant, Disney+ a réussi à faire plier la justice française qui penche désormais en sa faveur. Du coup, la plateforme peut dégainer ses blockbusters avec plusieurs mois d’avance et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle se fait plaisir désormais. Cette semaine, c’est le très (très) bon Alien Romulus qui débarque. Le dernier volet de la célèbre franchise est une vraie réussite, loin devant Prometheus et Alien Covenant qui ont plutôt pas mal divisé.

Réalisé par Fede Alvarez, qui n’est pas un petit dans le milieu, le film est également porté par un casting qui crève l’écran comprenant notamment la charismatique Cailee Spaeney (Civil War), David Johnsonn ou encore Isabela Merced, à l’affiche de la série The Last of Us en ce moment, le film offre pas mal de frissons, de jolis clins d’œil, mais aussi un paquet de bonnes idées. En attendant la suite du film d’Alvarez, une série Alien Earth débarque bientôt elle aussi sur Disney+ et nous racontera cette fois les premiers pas du xenomorph sur Terre. Ça aussi, ça promet.

16/05 Alien Romulus



Toutes les séries de la semaine du 12 au 18 mai 2025

Côté série il n’y aura pas vraiment plus de choix et Disney+ joue la sécurité. Outre la nouvelle saison de la téléréalité La vie secrète des épouses mormones, c'est une série très appréciée qui revient sur le devant de la scène : Abbott Elementary. On retrouvera nos chers profs pour la seconde partie de la saison 4. Une série humoristique bien ficelée qui arrive a arraché autant de sourires que de petits pincements au cœur parfois. Une recette qui fait mouche.

Source : Disney+