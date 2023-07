La disparition totale des jeux physiques au profit du dématérialisé inquiète les joueurs et joueuses. Même si la part du numérique n'a cessé de croître, le scénario tant redouté ne s'est pas encore produit. Néanmoins, certains mauvais signaux sont régulièrement envoyés. Comme cette décision brutale d'Ubisoft qui met en colère et ce n'est la seule nouvelle décevante aujourd'hui. Un jeu des créateurs d'Elden Ring vient d'être retiré de la vente.

Un jeu des papas d'Elden Ring supprimé sans crier gare

Il va falloir s'y faire, l'avenir du jeu vidéo, et même du divertissement, ne s'annonce pas rose pour les collectionneurs ou les personnes qui sont en quête de la qualité maximales pour regarder leurs films ou séries. En effet, Netflix ou Disney+ ont beau proposer de la 4K et du HDR, ça reste des programmes qui sont notamment soumis à la compression. Mais on s'égare (légèrement).

Le véritable problème qui touche tout le divertissement, c'est la disparition à terme du support physique. Bien qu'on ne le souhaite pas, ça arrivera un jour ou l'autre. Et si le dématérialisé a un avantage, comme de pouvoir avoir une large bibliothèque directement depuis une plateforme, il y a de sacrés inconvénients. L'utilisateur ne possède plus rien et il peut par moments il y avoir des soucis de droits qui obligent les éditeurs à supprimer les jeux des boutiques en ligne.

C'est peut-être ce qu'il vient de se passer avec Enchanted Arms. Un RPG 360 / PS3 des créateurs d'Elden Ring qui a été réalisé par Masato Miyazaki (MGS Peace Walker, Demon's Souls...). C'est loin d'être le plus gros succès de FromSoftware, mais il semble avoir ses fans. Sur Metacritic, le jeu est entre 6,6 et 7/10 pour la note joueurs. Entre 64 et 69/100 pour l'appréciation de la presse suivant la console.

Sans que l'on sache trop pourquoi, le jeu des papas d'Elden Ring a été supprimé du Xbox Store. Il est désormais impossible de l'acheter, ce qui déçoit certains internautes. Surtout ceux qui l'avaient mis dans leur wishlist et/ou qui guettaient une baisse de prix intéressante. « Mince, j'attendais qu'il soit en soldes » écrit un twittos. « J'ai remarqué cela la semaine, et je suis déçu car je voulais l'acheter » commente un autre.

L'avant... avant... avant Elden Ring (crédits : Xbox Store).

La faute à qui ? Ubisoft ?

Hasard ou non, à l'époque, ce jeu FromSoftware a été édité par... Ubisoft ! Faut-il y voir un lien avec la façon que l'éditeur a de gérer les jeux rétro ? On ne va pas tirer de conclusions hâtives. D'autant qu'il s'agit peut-être d'un problème temporaire qui sera résolu dans les mois prochains. Mais vu la confidentialité du titre, ce n'est pas certain non plus. Quelles conséquences si vous avez encore Enchanted Arms ? C'est la bonne nouvelle, vous pourrez toujours le lancer malgré sa disparition du Xbox Store.

Quant à FromSoftware, le studio japonais prépare l'après Elden Ring depuis un bail. En parallèle, les développeurs ont planché sur le retour d'une franchise avec de gros et beaux mechas. Armored Core 6 sortira enfin le 25 août prochain sur PS5, Xbox Series et PC. L'une des plus grosses sorties de l'été 2023. Au sujet d'Elden en lui-même, il pourrait voir ce nombre de joueurs augmenter sérieusement si une rumeur se confirme.

D'après une théorie du web, le soft pourrait rejoindre le Xbox Game Pass dans les prochaines semaines. Crédible ? Comme expliqué précédemment, ce n'est pas dit que ce soit le cas. Le chef d'oeuvre de FromSoftware a été victime de tels bruits de couloir a de nombreux reprises, mais aussi de faux leaks. En attendant, on le trouve souvent en promo et le titre mérite de toute façon l'investissement financier.