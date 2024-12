Aujourd’hui c’est le Dragon Age Day et BioWare avait quelques surprises gratuites sous le coude pour fêter ça, et ça concerne aussi bien ceux qui ont le jeu, que ceux qui ont l’intention de craquer.

Après 10 longues années d’attente, la licence Dragon Age a fait son retour en grande pompe cet automne. The Veilguard a clairement clivé les fans historiques de par son orienté plus action, voire grand public, parfois au détriment de ce qui faisait la Bioware-touch. Ce quatrième jeu n’en reste pas moins une proposition très solide et qualitative, surtout au vu des circonstances de son développement. Pas question en revanche pour BioWare de se reposer sur ses lauriers. En coulisses, les équipes se concentrent désormais sur Mass Effect 4, mais le suivi de Dragon Age The Veilguard continuera d’être assuré. S’il est encore trop tôt pour parler de l’avenir de la licence, le studio a tenu à célébrer cette journée très spéciale à sa façon et avec du contenu gratuit pour tout le monde s’il vous plaît.

Une démo et du contenu gratuit pour Dragon Age The Veilguard

Qui dit 4 décembre, dit Dragon Age Day. Chaque année, BioWare célèbre sa licence fantastique avec sa communauté. Pendant plusieurs années, cette journée était synonyme de petites bribes d’informations sur le quatrième épisode. Maintenant qu’il est sorti, les développeurs ont des choses bien plus concrètes à offrir. Tout d’abord, l’ensemble des joueurs de Dragon Age The Veilguard pourront récupérer d’ici ce soir du nouveau contenu gratuit aux couleurs de Hawke, protagoniste du second jeu. L’armure, la peinture corporelle et la trace de sang sur le nez emblématique du personnage seront disponibles en tant que nouveaux cosmétiques avec la quatrième mise à jour majeure du jeu.

Ça, c’est pour ceux qui ont déjà le jeu, mais ce DA Day sera aussi l’occasion de permettre à tout le monde de découvrir une composante de The Veilguard. On l’espérait en amont du lancement Dragon Age 4, mais il aura fallu attendre jusqu’à aujourd’hui. Une version entièrement gratuite et indépendante du créateur du personnage sera également disponible ce 4 décembre 2024. Les joueurs PS5, Xbox Series et PC pourront ainsi créer leur Rook avec toutes les fonctionnalités du jeu final. Le fruit de leur travail pourra évidemment être transféré dans la version payante de Dragon Age The Veilguard en cas d’achat et pas besoin de se presser. La démo n’est ni limitée dans le temps et n’impose aucune limite. Si vous souhaitez craquer, on rappelle justement que DA4 est actuellement en promo sur PS5 et Xbox Series.