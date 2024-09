L'engouement autour de Dragon Age 4 continue de monter, alors que de nouvelles infos émergent concernant son gameplay et une fonctionnalité très appréciée.

Maintenant très attendu le 31 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series, Dragon Age 4: The Veilguard n'a pas encore montré toute l'étendue de son visiblement énorme potentiel. BioWare partage ainsi du nouveau en ce sens dans un autre article de blog nous faisant explorer Thedas. En paralèle, le désormais populaire mode photo qui sera présent au lancement du jeu se laisse découvrir.

Exploration des différentes destinations de Dragon Age 4

Malgré le fait que Dragon Age 4 sera bien plus linéaire qu'Inquisition, la région de Thedas dans laquelle se déroulera son histoire ne manquera pas d'endroits variés à explorer de fond en comble. Des grandes cités aux forets en passant aux marais, plages paradisiaques et autres décors, BioWare entend nous faire voir du pays (et de bien belle manière avec ça), notamment avec différentes vidéos disséminées dans son dernier article de blog en date relatif à son prochain jeu.

Chacun de ces lieux comprendra naturellement des PNJ avec lesquels interagir, et donc des quêtes à réaliser pour leur compte. Nos compagnons auront également des requêtes personnelles qui nous demanderont de retourner dans des lieux donnés, et peut-être découvrir des zones jusqu'alors inexplorées, notamment grâce à leurs capacités d'exploration uniques. Notre base d'opération sera également un vaste complexe à visiter, dans lequel les membres de notre groupe disposeront de leurs propres appartements, pour y engager diverses conversations et développer nos relations avec eux. Sur ce point, Dragon Age 4 semble donc bien porter l'ADN des jeux BioWare.

Point focal sur le mode photo

Dragon Age 4 se plie également à la mode des jeux modernes en intégrant un mode photo complet, afin d'immortaliser nos voyages, avec ou sans nos compagnons. C'est cette fois IGN qui en présente les capacités. On y retrouve toutes les options des modes que l'on trouve déjà dans d'autres titres, comme des options pour changer l'éclairage, la profondeur de champ, y intégrer ou non des PNJ, etc.

L'interface du mode photo de The Veilguard. © IGN

Sources : BioWare ; IGN