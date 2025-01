Pour cette nouvelle semaine de janvier 2025, Disney+ ajoute quelques petites choses pour suivre Netflix, Prime Video et Max. On aura donc le droit au retour d’une série attendue et un documentaire épisodique… rien de plus. Heureusement, le catalogue de la plateforme est déjà bien chargé et il y aura de quoi passer un bon moment cette semaine mine de rien.

Les séries de la semaine du 13 au 19 janvier 2025

Les seules nouveautés de Disney+ cette semaine sont donc des séries. Ou plutôt une vraie série et la seconde saison de 1001 Vraies Pattes, une série documentaire qui s'intéresse au tout petit monde des insectes et de leur environnement. La série de la semaine, c’est Tracker, une série policière qui suit le quotidien d’un pisteur expert en survie qui se sert de ses talents spéciaux pour aider les forces de l’ordre à retrouver des personnes disparues. C’est donc la saison 2 de cette série très appréciée qui débarque cette semaine sur Disney+.

15/01 Tracker - Saison 2 - série thriller 1001 vraies pattes - Saison 2 - série documentaire



Les films qu'on vous recommande cette semaine du 13 au 19 janvier sur Disney+

Côté films, malheureusement, c’est le vide intersidéral. Du coup, de notre côté, on va replonger dans le MCU pour se préparer un peu à la suite puisque 2025 sera chargé en films de super héros. Ça commence avec Captain America 4 Brave New World le 12 février 2025, puis Thunderbolts le 30 avril 2025 et enfin Les Quatre Fantastiques le 23 juillet 2025. Des films très attendus qui vont devoir relancer la machine qui est en perte de vitesse depuis l’excellent Avengers Endgame. Alors en absence de nouveauté, pourquoi justement ne pas se refaire les quatre films Avengers pour se remettre à jour et replonger dans le MCU avant que ça ne redémarre, on l’espère, sous les meilleurs auspices ?