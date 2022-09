Après une incursion dans She-Hulk, Daredevil va officiellement revenir dans sa propre série. Une nouvelle adaptation qui pourrait transformer votre vision du héros masqué tout en réintroduisant certains des personnages qui ont fait leurs armes chez Netflix. Selon les dernières rumeurs, il y aurait un changement de dernière minute sur ce point.

The Punisher de retour dans Daredevil Born Again ?

C’est officiel depuis quelques temps maintenant Matt Murdock est à nouveau incarné par Charlie Cox, qui va revenir dans une série entièrement dédiée : Daredevil Born Again. Tout ce qui repose sur le scénario ou encore les personnages est encore bien mystérieux, même si les insiders du MCU y vont de leur grain de sel. Les premières rumeurs annonçaient en effet le retour de Krysten Ritter dans le rôle de Jessica Jones. Elle serait finalement remplacée par l’un des anti-héros Netflix les plus appréciés du grand public.

D’après le site Geeks World Wide, une source généralement fiable, Jon Bernthal pourrait enfiler de nouveau sa veste en Kelvar dans la série Disney+ Daredevil Born Again. « Globalement la série est une ré-introduction des personnages de Netflix auprès du grand public. Ils prévoyaient de faire revenir Ritter (ndlr : Jessica Jones), mais il y un problème d’emploi du temps », explique Tom Smith aux leaks avérés sur Spider-Man No Way Home. « Ils avaient donc besoin d’une autre star de Netflix pour ce rôle. C’est Jon Bernthal (ndlr : The Punisher). Ceci dit, je ne serais pas choqué si Ritter avait un cameo. » Si la rumeur venait à être vraie, reste à savoir comment Disney va adapter un personnage aussi brutal et viscéral que le Punisher. Daredevil avait en effet un ton plus léger dans She-Hulk, cela ne signifie pas pour autant que ce sera le cas dans sa série.