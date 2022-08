Il est parfois un peu difficile de s'y retrouver avec la chronologie des films Marvel. Ainsi le producteur du MCU, Brad Winderbaum a récemment précisé que le série I Am Groot a lieu entre la fin du film Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 et avant la scène post-générique du même film.

La Chronologie MCU/Marvel (visible sur Disney+)

Le média TheDirect a donc cherché établir la fameuse chronologie du MCU dont voici la liste. Il ne s'agit évidemment pas de l'ordre chronologique de la sortie des films mais bel et bien de la chronologie du MCU au sein de son univers. Incluant notamment les épisodes de I am Groot dans l'ordre. La liste incorpore même des films hors MCU comme The Incredible Hulk. Si les films Spider-man ne sont pas tous présent c'est car il ne sont pas disponibles sur Disney+.

Captain America : The First Avenger Captain Marvel Iron Man Iron Man 2 The Incredible Hulk Thor The Avengers Thor : The Dark World Iron Man 3 Captain America : The Winter Soldier Les Gardiens de la Galaxie I Am Groot : Groot’s First Steps Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 I Am Groot : The Little Guy I Am Groot : Groot’s Pursuit I Am Groot : Groot Takes a Bath I Am Groot : Magnum Opus Avengers : Age of Ultron Ant-Man Captain America : Civil War Black Widow Black Panther Spider-Man : Homecoming Doctor Strange Thor : Ragnarok Ant-Man and the Wasp Avengers : Infinity War Avengers : Endgame Loki What If…? WandaVision The Falcon and the Winter Soldier Spider-Man : Far From Home Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Eternals Doctor Strange in the Multiverse of Madness Hawkeye Moon Knight Ms. Marvel

Vous avez même une jolie frise pour vous y retrouver :

Pour rappel, il s'agit de la liste des films uniquement présents sur Disney+. On ne retrouve donc pas non plus les films X-Men. N'oubliez pas non plus que regarder cette liste dans cet ordre peut créer du spoil, il s'agit seulement de l'ordre du récit. Il peut être intéressant de regarder les films dans cet ordre après un premier visionnage classique par ordre de sortie.