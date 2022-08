On sait que Daredevil est de retour dans le MCU ne serait ce que par son apparition très remarquée dans Spider-Man No Way Home. On sait aussi qu'il va avoir le droit à sa propre série Born Again et qu'il va apparaitre plusieurs fois dans la série She-Hulk. Mais visiblement la version du MCU va différer de celle de Netflix. Explications

Alors que beaucoup aimeraient que le personnage poursuive son arc narratif de la série Netflix Daredevil, les créateurs de la prochaine série Marvel Studios ont précisé que ce n'était pas le cas, et il semble même que sa personnalité soit un peu différente.

Un Daredevil qui s'adapte à la série She-Hulk

Ainsi Jessica Gao, qui est au scénario et à la production de She-Hulk déclare :

Ce qui était vraiment amusant, c’était de faire entrer Daredevil dans notre monde (le MCU). Les gens ont déjà vu un Daredevil qui est très dramatique, puissant, très sombre, maussade. Nous le faisons avec chaque personnage du MCU, mais c’était vraiment fun de le prendre de l'environnement que vous connaissez, qui correspond à un rôle beaucoup plus dramatique et orienté vers l'action, beaucoup plus sérieux, puis de l’amener dans notre univers et de le faire jouer sur le ton de She-Hulk. Les acteurs peuvent alors explorer leur personnage et nous pouvons en voir un côté plus léger.

Daredevil aura donc un ton plus léger car le scénario de She-Hulk l'exige mais cela ne signifie pas non plus que le personnage va totalement être bouleversé par la suite en gardant ce temps léger et en omettant son passé assez sombre.