Cyberpunk 2077 connaît une belle effervescence ces derniers temps. Le jeu de CD Projekt a su remonter la pente et, ainsi, inspirer une tonne de projets autour de son univers. On pense à la série Netflix, mais aux autres adaptations à venir. Cependant, il est parfois bon de revenir au jeu lui-même, en particulier quand du nouveau hardware est prêt à le faire tourner.

Cyberpunk 2077 toujours plus beau sur PC grâce à Nvidia

CD Projekt l'a dit, il continuera de proposer des mises à jour pour Cyberpunk 2077 encore quelque temps. Voilà qui permettra de poursuivre son optimisation. Voilà qui devrait faire plaisir à de nombreux joueurs, a fortiori lorsque la technologie continue de s'améliorer, comme avec les prochaines cartes RTX.

Nvidia vient justement de dévoiler ses cartes de génération ‘50’ à l'occasion du CES 2025. Mais, certains journalistes spécialistes ont pu les tester un peu en avance. C'est le cas de Richard Leadbetter, le rédacteur en chef de Digital Foundry, qui propose un test de Cyberpunk 2077 avec une GeForce RTX 5080.

L'expert n'y va pas par quatre chemins : le rendu est « impressionnant ». Les nouvelles cartes Nvidia introduisent le DLSS4 et son vision transformer. En résulte une qualité d'image encore rehaussée de Cyberpunk 2077. On constate une densité de détails plus poussée et une réduction des artefacts visuels. L'upscaling concerne également la reconstruction de rayon. Il s'agit de petites optimisations, mais qui permettent de maintenir le DLSS à sa place de leader sur le marché en la matière.

Autre point notable : la fréquence d'images dépasse toutes les attentes avec ce nouveau DLSS 4. Leadbetter explique qu'il s'est attelé à réduire la framerate de ses captures pour montrer le rendu en 4K 60 FPS et correspondre ainsi aux critères de YouTube sans dégradation. Toutefois, il a pu se faire plaisir aussi en dehors de ces captures. Il assure alors que les performances sur Cyberpunk 2077 dépassent les 120 images par seconde, et largement.

Cependant, pas de chiffres précis pour le moment. Le B-Roll à disposition de la rédaction de Digital Foundry et d'Eurogamer ne permettait pas de rentrer dans les détails techniques. Leadbetter ne manquera donc pas de proposer une dissection plus fine de Cyberpunk 2077 sur RTX 5080 prochainement.