Lors du CES 2025, Nvidia a levé le voile sur sa nouvelle gamme de cartes graphiques RTX 50. Si les modèles haut de gamme, comme les RTX 5090 et RTX 5080, attirent l’attention, les RTX 5070 et RTX 5070 Ti ont de quoi séduire un large public. Proposées à des prix plus accessibles, elles promettent des performances impressionnantes pour les joueurs et créateurs à la recherche d’un bon rapport qualité-prix.

Quatre modèles pour couvrir tous les besoins chez Nvidia

Nvidia a présenté quatre cartes graphiques dans cette nouvelle gamme :

La très puissance RTX 5090 : la carte phare au prix de 1 999 $

: la carte phare au prix de 1 999 $ RTX 5080 : destinée aux joueurs exigeants, pour 999 $

: destinée aux joueurs exigeants, pour 999 $ RTX 5070 Ti : un modèle intermédiaire à 749 $

: un modèle intermédiaire à 749 $ La RTX 5070 : l’option la plus accessible, à 549 $

Les RTX 5090 et 5080 seront disponibles dès le 30 janvier, tandis que les RTX 5070 Ti et 5070 arriveront en février.

RTX 5090, la carte graphique Nvidia ultime

La Nvidia RTX 5090 est le joyau de cette nouvelle gamme. Elle est équipée de 32 Go de mémoire GDDR7, d’une bande passante de 1 792 Go/s et de 21 760 cœurs CUDA. Nvidia promet des performances deux fois supérieures à celles de la RTX 4090, ce qui en fait une solution idéale pour le gaming en 8K ou les applications professionnelles très gourmandes.

Malgré sa puissance, la RTX 5090 adopte un design compact à deux slots, facilitant son intégration dans des boîtiers plus petits. Cependant, cette carte impose des exigences élevées : elle consomme jusqu’à 575 W et nécessite une alimentation de 1 000 W. Disponible à 1 999 $, elle cible les utilisateurs à la recherche de la meilleure technologie disponible.

RTX 5080, performance et accessibilité

Pour les joueurs souhaitant une solution performante à un prix plus raisonnable, la Nvidia RTX 5080 est une excellente option. Avec 16 Go de mémoire GDDR7, une bande passante de 960 Go/s et 10 752 cœurs CUDA, elle offre des performances doublées par rapport à la RTX 4080.

Sa consommation reste maîtrisée, avec un besoin énergétique de 360 W et une alimentation recommandée de 850 W. Proposée à 999 $, elle convient parfaitement pour le gaming en 4K avec des paramètres élevés, ainsi que pour les tâches créatives comme le montage vidéo ou la modélisation 3D.

RTX 5070 Ti, le compromis idéal chez Nvidia

La Nvidia RTX 5070 Ti est pensée pour ceux qui cherchent un équilibre entre performance et coût. Elle est équipée de 16 Go de mémoire GDDR7, d’une bande passante de 896 Go/s et de 8 960 cœurs CUDA. Nvidia affirme que cette carte est deux fois plus rapide que la RTX 4070 Ti.

Elle consomme 300 W et nécessite une alimentation de 750 W. Avec un prix fixé à 749 $, elle offre une expérience optimale en 1440p et une compatibilité avec la 4K pour un budget raisonnable.

RTX 5070, une carte performante et accessible

La Nvidia RTX 5070 se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Dotée de 12 Go de mémoire GDDR7, d’une bande passante de 672 Go/s et de 6 144 cœurs CUDA, elle offre des performances proches de la RTX 4090 dans certaines situations, tout en restant beaucoup plus abordable.

Sa consommation modérée de 250 W, combinée à une alimentation recommandée de 650 W, en fait une option idéale pour les configurations modestes. Vendue à 549 $, elle cible les joueurs en 1080p ou 1440p à la recherche d’une solution puissante mais économique.

Un design repensé pour toutes les cartes

Nvidia a également revu le design de ses cartes Founders Edition. Chaque modèle est conçu avec un format à deux slots, un système de refroidissement à double ventilateur et une chambre à vapeur en 3D. Ces innovations permettent une meilleure dissipation thermique, tout en assurant une compatibilité avec des boîtiers de tailles variées. De plus, toutes les cartes sont équipées de ports DisplayPort 2.1b, offrant une prise en charge jusqu’à 8K à 165 Hz.

Les RTX 5090 et 5080 seront disponibles dès le 30 janvier 2025, tandis que les RTX 5070 Ti et 5070 arriveront en février. Ces nouvelles cartes graphiques promettent de répondre aux attentes d’un large public, qu’il s’agisse de gamers passionnés ou de créateurs exigeants. Nvidia continue d’innover et de repousser les limites de la technologie, confirmant son rôle de leader dans le domaine des GPU.

Source : Nvidia