Marvel Studios a repris des couleurs avec le carton monumental de Deadpool & Wolverine. Après avoir réalisé le meilleur démarrage de tous les temps pour un film R-Rated, le film a fini sa course en rapportant plus d'1,3 million de dollars au box-office mondial. Ce renouveau pour la maison des super-héros va t-il se confirmer avec l'arrivée de Captain America 4 Brave New World ? Pas si sûr si l'on en croit une nouvelle rumeur sur ce prochain long-métrage prévu au premier trimestre 2025. Ça irait très mal pour le film...

Encore des soucis pour Captain America 4 New Brave World ?

Captain America 4 Brave New World n'a pas eu un développement tranquille, notamment en raison de plusieurs départs de scénaristes et de projections test qui n'ont pas convaincu. Alors qu'on pouvait penser que tout cela était de l'histoire ancienne, il semblerait que ce ne soit peut-être pas le cas. Selon Daniel Richtman, Marvel Studios serait en train de modifier le film une énième fois, après une autre projection test négative. Il n'est pas indiqué si cela mènera à un retour sur le plateau pour refaire certains passages, ou si cela passera uniquement par une édition de la version actuelle.

L'information est à prendre avec des pincettes, mais si ça se vérifie, ça sent très mauvais pour Captain America: Brave New World et ce même avant sa sortie au cinéma. Vers un nouvel échec pour Marvel ? Il est trop tôt et il ne s'agit que d'un bruit de couloir. Ce qui est certain, c'est que le film ne gagnera pas de récompense pour l'incrustation de ses CGI... comme le montre la dernière bande-annonce publié ce mois-ci.

Dans Captain America 4 Brave New World, Anthony Mackie embrassera totalement le costume du super-héros de l'Amérique, tandis que l'acteur Danny Ramirez sera le nouveau Faucon. « Il y a une incroyable dynamique grand frères / petit frère entre eux. Ce sera l'un des principaux pivots affectifs du film. Ces hommes sont des combattants incroyables » a déclaré le réalisateur Julius Onah auprès d'Empire. Captain America 4 sera l'un des films Marvel de 2025, qui sera au cinéma le 12 février 2025, avec Thunderbolts.

Source : Daniel Richtman, Empire.