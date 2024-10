Call of Duty Black Ops 6 est un énorme succès, bien au-delà des attentes. Microsoft et Activision semblent ravis et donnent d’ailleurs des très bonnes nouvelles.

Call of Duty Black Ops 6 est enfin disponible, et comme on pouvait s’y attendre, c’est un énorme succès. La surprise, cependant, c’est qu’il semble dépasser de nombreuses attentes. Visiblement, Activision a de quoi sabrer le champagne pendant encore un bon moment. Explications.

Le dernier Call of Duty est un carton

Le dernier opus de Call of Duty Black Ops 6, vient de battre tous les records ! Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a confirmé lors d’un appel financier que le lancement de ce nouvel épisode est le plus grand de toute l’histoire de la franchise. La nouveauté ? Pour la première fois, le jeu est disponible sur Game Pass dès le jour de sa sortie, ce qui a attiré un nombre record de nouveaux abonnés.

Disponible aussi sur PlayStation et Steam, Black Ops 6 connaît un succès fulgurant, avec des ventes en hausse de 60 % par rapport à l’an dernier. La stratégie de Microsoft de proposer le jeu sur un maximum de plateformes porte ses fruits : les joueurs peuvent désormais profiter de Black Ops 6 où qu'ils soient, que ce soit sur console, PC, ou Game Pass.

Ce succès s’explique aussi par la richesse du contenu proposé. Dès le 1er novembre, les fans pourront redécouvrir la mythique carte Nuketown, entièrement remasterisée, un clin d’œil aux amateurs de la série. Puis, à partir du 14 novembre, la première saison débutera, ajoutant encore plus de contenu et de surprises pour les joueurs.

Un jeu prometteur pour les fans

Entre sa campagne intense, ses modes multijoueur et Zombies revisités, et les contenus à venir, Black Ops 6 est bien parti pour marquer l’année. Ce lancement record montre que Call of Duty reste une série incontournable, et Microsoft, avec Game Pass, permet à un public encore plus large de se lancer dans l’aventure.

Black Ops 6 s’annonce déjà comme un succès durable, et les fans de longue date comme les nouveaux joueurs y trouveront leur compte. Un lancement qui promet de faire parler de lui pendant longtemps !

Source : Microsoft/Activision