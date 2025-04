LEGO va encore faire des heureux. La célèbre marque de jouets vient de mettre en ligne deux nouveaux sets issus de licences ultras populaires. Tout le monde connait Marvel et son catalogue infini de super héros. Deux des plus grandes stars de cet univers ont le droit à un nouveau set abordable, parfait pour les collectionneurs qui n’ont pas envie d’exploser leur budget pour autant.

LEGO nous sort deux nouveaux sets Marvel parfait pour les fans sans trop de budget

Ces héros, ce sont Spider-Man et Iron-Man, deux des plus marquants de l’écurie Marvel, dont la côte a explosé depuis le lancement du MCU. Les vieux briscards auront certainement envie de me jeter des briques, mais si le jeune public est accrocs, c’est notamment grâce à ça. Qu’à cela ne tienne que vous soyez amoureux des comics, des dessins animés ou du MCU, ces deux sets pourraient bien vous plaire d’autant qu’ils ne sont pas très chers lorsqu’on les compare aux plus gros morceaux, comme l’imposant set Seigneur des Anneaux présenté il y a peu.

Le set LEGO Buste d'Iron Spider-Man #76326

Le premier est donc un buste de Spider-Man et plus précisément d'Iron Spider-Man, la tenue de Stark que l'on peut voir dans Avengers Infinity War. Le buste est présenté avec une petite plaque nominative et une mini figurine de Spidey. Deux socles interchangeables sont également compris dans la boîte. Abordable, ce set d'un peu moins de 400 pièces est proposé à 59,99€ sur le site officiel LEGO. Les précommandes sont ouvertes et le set sera disponible dès le 1er aout 2025.

Nom : LEGO Buster d'Iron Spider-Man #76326

: LEGO Buster d'Iron Spider-Man #76326 Prix : 59,99€

: 59,99€ Nombre de pièces : 379 briques / 1 minifigurine

: 379 briques / 1 minifigurine Dimensions : 17 cm de haut, 20 cm de large et 11 cm de profondeur

: 17 cm de haut, 20 cm de large et 11 cm de profondeur Age : 18+

Le set Buste Iron Man #76327

Le second set LEGO est un buste d'Iron Man MK4, l'une de ses armures classiques les plus emblématiques. Là encore on est sur une pièce de collection abordable à moins de 60€ qui comporte un peu plus de 400 briques. On a encore une fois le droit à plusieurs socles interchangeable, une minifigurine à l'effigie du héros ainsi qu'une plaque nominative pour l'exposition. Un joli set pour les fans Marvel, de taille relativement moyenne là encore et donc, passe partout. Comme pour le buste Spider-Man, les précommandes sont ouvertes et le set sera disponible dès le 1er aout 2025.