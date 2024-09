Battlefield 7 refait parler de lui et nous partage même une première image officielle. Les nouvelles sont excellentes et les fans vont adorer ce qui vient d'être annoncé. De très belles promesses.

Si Call of Duty est omniprésent grâce à son free-to-play Warzone et ses épisodes annuels, l’autre licence de FPS de guerre majeure n’en est pas moins populaire. Battlefield, mastodonte d’EA, s’est peut-être pris les pieds dans le tapis avec BF 2042, mais il n’est pas encore mort. Un Battlefield 7 est en chantier et le jeu vient justement de nous donner des nouvelles avec une première image conceptuelle qui donne déjà faim.

Ce qu’on aime dans Battlefield, c’est l’aspect guerre totale. Chose que 2042 avait un peu oubliée alors qu’il tentait d’en faire des caisses en proposant d’immenses cartes pour laisser jusqu’à 128 joueurs se mettre joyeusement sur la tronche. À la réception, c’est la douche froide. Trop sage, trop propre, trop bordélique et trop bugué, Battlefield 2042 a ses aficionados, mais ils ne sont pas bien nombreux. Pire, au lancement, le jeu pousse les joueurs à se jeter sur BF1 et BF5, les deux derniers épisodes clairement au-dessus en presque tout point.

Changement de cap avec Battlefield 7, c'est confirmé

Avec Battlefield 7, on arrête les frais. On oublie les 128 joueurs, les cartes immenses, mais vides, et les fameux spécialistes qui n’ont pas su apporter quoi que ce soit à l'ensemble. Le fun, c’est bien, mais les joueurs savent le trouver tout seuls dans un BF, pas besoin de leur forcer la main avec des wingsuits, des cabrioles aériennes ou quoi que ce soit du genre. « Revenir à l’essentiel », « les joueurs savent ce qu'ils veulent ». Ce sont les mots de Vince Zampella, responsable de Battlefield 7.

Les belles promesses commencent, et on aurait plutôt tendance à croire les paroles de Zampella cette fois puisque la fessée Battlefield 2042 a laissé des marques. Et ce, même si l’homme tente de minimiser la chose en affirmant que BF 2042 n’est pas un échec, ni un mauvais jeu. Si l’on peut lui accorder le second point (Non, BF 2042 n’est pas un mauvais jeu en effet), difficile de ne pas parler d’échec lorsqu’on sait que le jeu a passé les dernières années à entièrement revoir sa copie. Nous verrons si le studio a su apprendre des erreurs passées, pour le moment, sur le papier, on nous promet un Battlefield 7 qui marquera un retour aux sources à tous les niveaux.

Un retour aux sources annoncé, et une première image conceptuelle

Dans les colonnes d’IGN, Vince Zampella est venu donner quelques détails du jeu, avec une première image conceptuelle sous le bras. On y voit une ville en flammes, des hélicoptères et de la fumée en arrière-plan, un important incendie sur le flanc droit… la guerre totale encore une fois. Impossible de savoir où l’on se trouve exactement et Zampella ne le dira pas, il préfère garder ça pour plus tard. On sait juste que Battlefield 7 s’ancrera dans la modernité sans chercher à tutoyer un quelconque futur proche ou éloigné.

« Si vous regardez l'apogée de Battlefield, c'est l'ère Battlefield 3… Battlefield 4, où tout était moderne. » avance-t-il (et il a raison), avant de continuer : « Je pense que nous devons revenir au cœur de ce qu'est Battlefield et le faire incroyablement bien, et nous verrons ensuite où cela nous mènera. Mais je pense vraiment que, pour moi, l'apogée de Battlefield se situe à l'époque de Battlefield 3 et 4. »

Une première image conceptuelle de Battlefield 7 partagé par EA pour IGN

Des cartes plus petites, suppression des spécialistes...

Un retour à l'âge d’or de Battlefield pour ce septième épisode ? C’est un grand oui ! Mais ça ne s’arrêtera pas là puisque BF7 marquera aussi la fin des cartes gigantesques que personne n’exploitait, préférant s’agglutiner aux mêmes endroits.

« Oui, le 128 joueurs, est-ce que ça l'a rendu plus fun ? Faire du plus grand pour faire plus grand n'a pas de sens. » martèle Zampella. « […] une fois qu'elles atteignent une certaine échelle, les cartes deviennent différentes. C'est un espace de jeu différent, et je pense qu'il faut le prendre en compte lors de la conception. Nous préparons donc quelque chose qui s'apparente davantage aux précédents Battlefields ».

On va donc avoir droit à des maps plus restreintes qu’avec 2042, et c’est tant mieux. Mais ça ne veut pas dire qu’on aura moins d'opportunités ou de choses à faire, clairement pas. Vince Zampella souhaite au contraire réduire la taille des cartes, mais les rendre davantage intéressantes. « Je préfère avoir de beaux espaces de jeu, denses, vraiment beaux et bien conçus. Certains d'entre eux sont vraiment très bien. J'ai hâte que vous les découvriez ».

Battlefield 7 serait donc visiblement un vrai retour aux sources. Les spécialistes disparaissent, les classes reviennent, les cartes rétrécissent mais se densifieront… Comme le souligne IGN, il s’agirait là d’ « un Battlefield classique, mais bien plus grand » et « ambitieux » qu’à l’époque de Battlefield 3 et 4.

Les spécialistes, c'est fini ! ©Battlefield 2042

Battlefield 7 va faire revenir la franchise en force !

Battlefield 7 est en tout cas en plein développement. Il est même entré en production très active un peu plus tôt dans l’année et pas moins de 4 studios travaillent dessus : DICE, Motive, Ripple Effect et Criterion. Pour rappel, EA avait même affirmé à plusieurs reprises que la franchise Battlefield allait entrer dans une nouvelle ère. L’un des projets les plus ambitieux de l’histoire pour l’éditeur.

Vince Zampella a été interrogé à ce sujet, mais il est resté évasif. Il s’agit sans aucun doute de miser davantage sur ce qu’est Battlefield. « Nous devons conserver le noyau. Les joueurs de Battlefield savent ce qu'ils veulent. Ils sont avec nous depuis toujours, ils ont été d'incroyables supporters. Nous devons gagner leur confiance et les ramener à nos côtés. Ensuite, il s'agit de s'étendre, d'attirer plus de joueurs dans l'univers et de voir ce que nous pouvons faire ».

Battlefield 7 ne sortira pas de sitôt, mais EA prépare un programme communautaire pour l’année prochaine. Il se pourrait donc que le jeu se montre prochainement.

Source : IGN