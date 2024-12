Après la débâcle BF 2042, DICE et Electronic Arts veulent montrer qu'ils ont retenu les leçons de cet échec cuisant et font tout en coulisses pour offrir un retour fracassant à cette licence culte. D'après des informations de l'insider Tom Insider, EA voudrait mener des tests externes à grande échelle et même relancer l'outil communautaire qui permet de jouer aux mises à jour à l'avance pour Battlefield 6. Si vous avez hâte de renouer avec le FPS, vous allez peut-être pouvoir le faire avec cette offre qui ne se refuse pas. Un jeu de la série est gratuit en ce moment, et peut être garder à vie, mais il y a une condition principale.

L'un des meilleurs Battlefield disponibles gratuitement

Avec le prochain Battlefield, les différents studios qui travaillent dessus veulent revenir à l'essentiel et à des batailles plus petites, mais toujours impressionnantes, à 64 joueurs (32 contre 32). De plus, les développeurs qui cherchent à redorer le blason de la franchise vont repartir sur un conflit moderne, et essayer de capturer ce qui avait de BF3 et BF4 des cartons. Si l'époque moderne l'emporte souvent auprès des joueurs, Battlefield 1 et BF5 sont les meilleurs exemples possible qu'une période plus ancienne peut fonctionner... du moment que les jeux sont bons.

Vous faites partie des amateurs de BF1 ou vous aimeriez découvrir cet opus ? Il est actuellement offert à condition d'être abonné au Xbox Game Pass Ultimate. Et c'est EA qui régale avec une version gratuite de Battlefield 1 Révolution. Quelles sont les différences avec l'édition de base nous direz-vous ? Eh bien celle-ci embarque le jeu original bien évidemment, mais également quatre pack d'extensions pour bénéficier de cartes, armes et d'autres éléments supplémentaires. Voici le contenu accessible :

Le jeu de base

They Shall Not Pass (Extension)

In the Name of the Tsar (Extension)

Apocalypse (Extension)

Pack Baron Rouge, pack Lawrence d'Arabie et pack Hellfighter : des armes, véhicules et emblèmes inspirés d'unités et héros célèbres

Évidemment, pour télécharger gratuitement Battlefield 1, il faut aussi jouer sur une plateforme Microsoft (Xbox One, Xbox Series X|S, PC), en plus d'être abonné au XGP.

Source : Xbox Wire.